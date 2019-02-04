Boşanma aşamasındaki eşini 10 bıçak darbesiyle öldürdü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tolga Göçer (28), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre, kadın cinayeti Dağçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Tolga Göçer, boşanma aşamasında olduğu Özlem Göçer'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tolga Göçer kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özlem Göçer, ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Özlem Göçer'in vücudunda 10 bıçak darbesi tespit edildi.

Katil Tolga Göçer'in yakalanması için çalışma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)