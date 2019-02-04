Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: IMF'ye gitmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Kalın, seçimlerden sonra IMF'ye gidileceği iddiası üzerine "Bu tip rivayetlere itibar edilmesin, bunlar algı operasyonlarıdır. Türkiye için IMF yılları geride kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Suriye'de "güvenli bölge" konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Kalın, "Bu bölgeye uluslararası güç konuşlandırılsın, Türkler olmasın gibi bir takım fikirlerin de ortaya atıldığını görüyoruz. Sayın Trump'ın koyduğu iradeden sonra ilgili birimlerin bu konuyu bulandırması bizi de düşündürüyor" dedi. Ayrıca hükümetin yerel seçimlerden sonra IMF'ye gideceğine dair söylenenlerin rivayet olduğunu ileri süren Kalın, "Ne iş çevrelerimiz ne vatandaşlarımız bu rivayetlerin hiçbirisine itibar etmesinler. Bunlar tamamen Türk ekonomisi ile ilgili algı operasyonlarıdır." ifadesini kullandı.

"IMF GÜNLERİ GERİDE KALDI"

Hükümetin seçimden sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşacağı iddiasını yalanlayan Kalın, “Kimse bu rivayetlere itibar etmesin. Bunlar Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu algı operasyonun nereden kaynaklandığını biliyoruz. Türkiye için IMF günleri geride kalmıştır” dedi.

Türkiye’ye gelecek olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğini söyleyen Kalın; ikili ticaret, Ege Denizi’ndeki gelişmeler, kıta sahanlığı, adalar konularının ele alınacağını belirtti. Kalın, “Türkiye Ege, Akdeniz, Karadeniz’de egemenlik haklarından doğan haklarını savunmak için gösterdiği kararlı tutumu bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Türkiye’nin oldu bittiye Türkiye’nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir” diye konuştu.

MENBİC AÇIKLAMASI

ABD ile Suriye’de oluşturulması planlanan "güvenli bölge" konusunda anlaşma sağlandığı iddiasının doğru olmadığı ifade eden Kalın, ABD ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Kalın, “Bu konuda müzakereler devam ediyor. Bir oldu bittiyle burayı adeta PYD terör örgütünü koruyan bir tampon bölge haline getirme yaklaşımlarını kesin olarak reddettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu bölgeye uluslararası güç konuşlandırılsın, Türkler olmasın gibi bir takım fikirlerin de ortaya atıldığını görüyoruz. Sayın Trump’ın koyduğu iradeden sonra ilgili birimlerin bu konuyu bulandırması bizi de düşündürüyor. Hangi amaçlarla bu açıklamaları yaptıklarını anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

Menbic konusundaki anlaşmanın uygulanmasını istediklerini dile getiren Kalın, “Münbiç Yol Haritası’nın çoktan hayata geçirilmiş olması gerekiyordu. Oyalama taktiklerinin kimseye bir faydası olmayacaktır. İki müttefik olarak artık yol haritasının ivedilikle hayata geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem bölgenin güvenliği hem de Suriye’deki süreç açısından büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)