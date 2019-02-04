Ormanlık alanda liseli öğrenciye işkence eden 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Antalya'da tartıştıkları 18 yaşındaki lise öğrencisini ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü genç kadın olmak üzere toplam 6 kişiden 3'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

DHA'da yer alan habere göre olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., kız arkadaşı S. ile eve giderken karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile S., diğer kızların çağırdığı Mehmet adlı arkadaşlarının kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde S., erkek arkadaşı Yasin Kamay ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darbetti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Kamay ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin Kamay'ın otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana gitti. Burada Kamay ve yanındakiler S.D.'yi darbetti. Bu arkadaş grubu, saçından sürükleyip dakikalarca fiziksel şiddet uyguladıkları öğrencinin parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 6 kişi, S.D.'yi olayı kimseye anlatmamasını söyleyerek, şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin basına yansımasının ardından S.D.'ye fiziksel şiddet uygulayanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirledikleri 3'ü 18'den küçük 6 şüpheliyi, 3 Şubat'ta eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yasin Kamay (23), Amina Sufiyeva (18) ile 18 yaşından küçük S.D.K. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı. M.C.Y. (21) ile yaşları 18'den küçük M.S. ve M.G. ise adli kontrolle serbest kaldı. (HABER MERKEZİ)