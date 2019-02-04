6 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl hapis istemi

Kayseri'de 6 yaşındaki O.Ö. adlı erkek çocuğu inşaat alanına götürerek cinsel istismara kalkışan Hüseyin D.'nin (45), 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

DHA'da yer alan habere göre çocuğa cinsel istismar vakası 1 Temmuz 2018'de Develi ilçesinde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre mahallede karşılaştığı 6 yaşındaki çocuğu elinden tutarak boş inşaatın bodrum katına götürdü. Bunu gören ve durumdan şüphelenen mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Ekiplerin suçüstü yakaladığı Hüseyin D., tutuklandı. Hüseyin D., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan sanık Hüseyin D., suçlamayı reddederek tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (HABER MERKEZİ)