Tacizin peşini bırakmadı, emlakçı hapis cezası aldı

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Uludağ Üniversitesinde okuyan G.G. isimli kadın öğrenci 2017 yılında kaldığı evin emlakçısı tarafından tacize uğradı. G.G tacizi mahkemeye taşıdı ve taciz eden erkeği hapse mahkum ettirdi.

Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava geçtiğimiz hafta sonuçlandı. G.G’yi taciz eden Hüseyin Eller 3 yıl hapse mahkum edilerek cezaevine gönderildi. Davada iyi hal indiriminin kullanılmadığı için emsal bir karar diyen G.G’nin avukatı İlker Kapusuzoğlu Görükle’de buna benzer olayların çok yaşandığını ama ama şikayetçi olunmadığı için taciz eden erkeklerin bundan güç aldığını söyledi. Dava sürecini değerlendiren Kapusuzoğlu şöyle devam etti:

“Olay 2017 yılında yaşanıyor. Müvekkilimiz ev sahibi tarafından telefonla aranıp evini satılığa çıkaracağını, evin fotoğraflarının çekilmesi gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine eve bakan emlakçı Hüseyin Eller G.G’nin kaldığı eve gelip evin fotoğraflarını çekerken müvekkilimizin de fotoğraflarını çekip birlikte de fotoğraf çekilmeyi teklif etmiş ve müvekkilimi öpmüş. G.G’nin tepkisi üzerine emlakçı Hüseyin Eller 'Sen beni yanlış anladın, senin yaşımda kızım var' diyerek evden ayrılmış. Yaşanan taciz olayını annesine anlatan G.G emlakçıdan şikayetçi olmuş. 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava geçtiğimiz hafta sonuçlandı ve Hüseyin Eller 3 yıl hapse mahkum edildi."

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Görükle’de bu vakaların çok olduğunu söyleyen Kapusuzoğlu, "Bu kararı değerli kılan iki husus var bizim açımızdan. Birincisi, Görükle’de bu tür olaylar yaşanıyor ve üniversite öğrencileri belli korku ve çekincelerle şikayetçi olamıyorlar. Emlakçıların birbirini kollayan, mafya gibi hareket eden bir topluluk olduğunu düşünüyorlar. Müvekkilim ise bu konunun takipçisi ve ısrarcısı oldu. Neticesinde emlakçının 3 yıl ceza almasıyla sonlanan bir yargı süreci oldu. Biz bu kararın duyulmasını istiyoruz. Görükle’de üniversite öğrencilerine farklı yaklaşımlarda bulunacak kişileri caydırıcı etkisi olması sebebiyle bu kararın değerli bulduk. İkinci güzel yanı ise kararda iyi hal indirimi uygulanmamasıydı. Sanık Hüseyin Eller çok farklı savunmalar yaparak süreci uzatmayı denedi. Yargılamayı sulandırmak ve alacağı cezadan kaçmak için mağdur bir genç kıza iftira atmaktan bile çekinmedi, ama ceza aldı. Doğru bir karar verildi” dedi.

AVUKAT: BU KONULARIN ÜZERİNE GİDİLMELİ

Kadın öğrencilerin yaşadıklarını anlatması, şikayette bulunması için korkmaması gerektiğini söyleyen Kapusuzoğlu, “Aksine bu konuların üstüne gitmeliler. Çünkü yaşanan taciz vakaları kişide travma yaratıyor. Ve tabii şunu da gözetmeleri gerekiyor.; yapılacak her bir şikayet, her bir yargılama yalnızca kendilerini değil kendilerinden sonra veya önce de bu sorunu yaşamış kişiler için bir örnek teşkil ediyor. Onlara güç verecektir. Bu şikayetler geri çekildiği sürece bu yargılamalardan korkulduğu, ailelere duyurulmamak için farklı yollara gidildiği sürece bu vakalar yaşanmaya devam eder. Fakat şikayette ısrarcı olunursa yargılamalar takip edilirse caydırıcı olur” dedi.

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