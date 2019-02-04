115 çocuğun istismarı davasına devam edildi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cinsel istismar sonucunda 115 çocuğun gebe bırakılması ile ilgili durumun yetkililere bildirilmemesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda açılan davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmada, suç tarihinde başhekim yardımcısı olan A.A. ve sosyal hizmet uzmanı N.D’nin yargılanmasına devam edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz sanık A.A. ve N.D.’nin avukatı hazır bulundu.

Bir önceki celse, ifadesi alınmak üzere duruşmaya çağrılmasına karar verilen tanık I. Ö, tebligat yapılamadığı için duruşmaya katılmadı.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden başhekim vekili imzalı gelen yazı okundu.

Yazıda, “Suç tarihi olan 1 Ocak 2017 ile 24 Mayıs 2017 arasında poliklinik veya servislere gelen adölesan gebelerin (erken yaşta gebelik) sosyal hizmet birimine sevk edildiğine ilişkin poliklinik ve serviste görevli hekimler ve amirleri tarafından tutulan tutanak bulunmamaktadır. 2014 yılında yayınlanan iç tamim (genelge) ile sosyal hizmet birimine yapılacak bildirimlerin hastanemiz otomasyon sistemi üzerinden konsültasyon atılarak sağlanacağı duyurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanık I. Ö’nün adresinin tespit edilerek mahkemeye bildirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan A.A, işlemlerin Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda yapıldığını söylemiş ve savunmasında “Hakkımda açılan bu davanın FETÖ terör örgütünün şahsıma düzenlediği bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Ben suçsuzum” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)