İstanbul Eczacı Odası: Bakanlık bizi zan altında bırakmasın

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanının firma ve depoların yanı sıra 32 eczacının ilaçta stok yaptığı açıklamasını hatırlatarak “İlaç stoklayan ve satmayan varsa bizimle somut olarak paylaşın, en ağır şekilde cezalandıralım. Yoksa da bizleri zan altında bırakmayın” dedi.

Açıklamada, eczacı meslek örgütlerinin aylardır ilaçta yaşanan sıkıntıyı dile getirerek, olmayan ilaçların listesini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileriyle paylaştığına, yetkililerin ise her defasında “İlaçta bir sorun olmadığını” söylediğine, uyarıları dikkate almayarak sorunun bugünkü boyutlara ulaşmasına sebep olduğuna vurgu yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, firma ve depoların yanı sıra 32 eczanenin stokçuluk yaptığını açıkladığını hatırlatan İstanbul Eczacı Odası, “Ancak daha sonra yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, söz konusu eczanelerin İlaç Takip Sistemi hareketleri incelenmiş ve geçtiğimiz yılın bu aylarına göre daha fazla ilaç alımı yapan eczaneler olduğu tespit edilerek bunlar kamuoyuna stokçu olarak yansıtılmıştır” denildi. Yüksek alımlara bağlı olarak 32 eczanenin stokçuluk yaptığı şeklinde yapılan açıklamanın eczacıları zan altında bıraktığı ve eczacılarla ilgili kötü bir imaj oluşmasına sebep olduğuna vurgu yapılan açıklamada “Eğer söz konusu eczaneler bu ilaçları almış ve gelen hastaları geri çevirmişse, evet bu stokçuluktur! Ancak böyle bir tespit olmadan, sadece fazla alım yapılmasından dolayı 32 eczane ‘stokçu’ olarak ilan edilmişse bu vicdani değildir, etik değildir” denildi.

26 bin 500 eczanenin olduğu Türkiye’de 32 eczanenin stoğunun bugünkü soruna yol açmasının Türkiye’nin ilaç politikasındaki yanlışlıkları ilan etmek anlamı taşıyacağına dikkat çekilen açıklamada, Sağlık Bakanlığına şu çağrı yapıldı: Söz konusu eczanelerin 20 Şubat’a kadar ilaç stokladığı ve satmadığı şeklinde somut bir tespit var ise, o meslektaşlarımızın meslek örgütleri tarafından Deontoloji Tüzüğüne göre en ağır yaptırımlarla cezalandırılması için isimlerini lütfen bizimle paylaşın. (HABER MERKEZİ)