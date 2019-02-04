Benzine 6 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 6 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın açıklamalarına göre Ankara'da ortalama 6,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,03 liradan 6,09 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,14 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. (Ankara/AA)