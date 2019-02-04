Cezaevinde Fehim Taştekin’in kitabına yasak

Gazeteci-Yazar Fehim Taştekin’in ‘Suriye: Yıkıl Git, Diren Kal!’ isimli kitabı, “Terör örgütlerinin faaliyetlerini destekleyici ve Cumhurbaşkanının itibarını zedeleyici içerikler” olduğu gerekçesiyle Denizli T Tipi Cezaevindeki mahpuslara verilmedi.

Denizli T Tipi Cezaevinden gazetemize mektup gönderen Mahmut Bağrıyanık isimli mahpus, hapishanede OHAL’den sonra dışarıdan alınan kitapların yasaklandığını söyledi. Bağrıyanık mektubunda, ailesinin gönderdiği Gazeteci-Yazar Fehim Taştekin’in ‘Suriye: Yıkıl Git, Diren Kal!’ isimli kitabının kurum öğretmeni tarafından yasaklandığını anlattı: “Kitap hakkında herhangi bir toplatma ve yasaklama kararı bulunmamasına rağmen, bize yasaklandı. Kurum öğretmeni tarafından incelenen kitap, 'Kitabın tamamında terör örgütlerinin faaliyetlerini destekleyici içeriklere yer verildiği, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yöneticilerini karalayıcı/yıpratıcı yazı ve yorumlara yer verdiği, TSK’nin faaliyetlerini terör faaliyetleri gibi göstermeye çalışarak kamu kurum ve kuruluşlarının itibarını zedeleyici, karalayıcı ifadelere-içeriklere yer verdiği, Cumhurbaşkanının konumunu ve itibarını zedeleyici yazı ve içeriklere yer verildiği' gerekçeleriyle bize verilmedi. Normal koşullarda beklenen şey koşulların düzeltilmesiyken burada tersi oldu.”

Bağrıyanık, kararın düzeltilmesi için infaz hakimliğine başvurduklarını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)