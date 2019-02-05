Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker: Kudurun ulan kudurun

Halka silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker, kendisiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunanlara, "Boşuna sevinmeyin. Suç olan hiçbir şeyi söylemem. Kudurun ulan kudurun" ifadesini kullandı.

HALKA PROVAKATİF SİLAHLANMA ÇAĞRISI YAPTI

AKP ve MHP'ye verdiği destekle bilinen ve suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker, İstanbul Ataşehir’de 4 Şubat'ta katıldığı bir açılışa gelen taraftarlarına Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yaptı. “Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz” diyen Peker, “Şimdiden seçimlerde YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar” ifadelerini kullandı.

Silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu söyleyen Peker, “Bu sebeple imkanı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar” dedi.

Sedat Peker, açıklamalarına tepki gösteren ve savcılığa suç duyurusunda bulunanlara Twitter hesabı üzerinden 5 Şubat günü yanıt verdi.

​Peker, "Konuşmam ile ilgili sayın savcılık makamına suç duyurusunda bulunanlar… Boşuna sevinmeyin! Ergenekon sürecinde haksız yere 10 yıl cezaevinde kaldığım için bir avukat kadar bilgiliyim… Suç olan hiçbir şeyi söylemem. Kudurun ulan kudurun.." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Konuşmam ile ilgili sayın savcılık makamına suç duyurusunda bulunanlar… Boşuna sevinmeyin! Ergenekon sürecinde haksız yere 10 yıl cezaevinde kaldığım için bir avukat kadar bilgiliyim… Suç olan hiçbir şeyi söylemem. Kudurun ulan kudurun.. — Sedat Peker (@sedat_peker) 4 Şubat 2019

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