CHP’li Mahmut Tanal: Deniz kenarları ranta kurban edilmesin

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yeşil alanların yok olmasına sebebiyet verenlerin, deniz kenarlarına imar ruhsatlarını verenlerin, kanunla SİT alanlarını SİT alanı olmaktan çıkaranların kim olduğunun, bu uygulamaların hangi iktidar partisi zamanında gerçekleştiğinin tespit edilebilmesi için TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

YEŞİL ALAN ORTALAMASINDA SONUNCU SIRADA

“İstanbul sahip olduğu yüzde 2,2’lik yeşil alan ortalamasıyla dünya genelinde büyük kentlere nazaran sonuncu sırada yer aldı. İlk sırada Norveç’in başkenti Oslo yer almakta” diyen Tanal, “Dünyanın nüfusu en yoğun olan ülkesi Çin’in başkenti Hong Kong’un yeşil alan oranı bile yüzde 40 olarak raporlanmış haldedir. Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ‘aktif yeşil alan’ miktarı kişi başı 9 metrekare olarak bildirilmiştir. İstanbul’daki 3. Havalimanı, 3. Köprü, çevre yollarının inşaatları nedeniyle kesilen milyonlarca ağaç, HES ve santrallerle yapılan doğa katliamları, ODTÜ’de yol yapımı için gece vakti kesilen yüzlerce ağaç, 2-B arazilerinin kontrolsüzce devredilmesi akla gelen ilk örneklerdendir” ifadelerini kullandı.

‘YANGIN ÇIKAN ALANLAR RANTA AÇILDI’

Özellikle deniz kıyılarında, koylarda bulunan ve SİT alanı olduğundan imara açılamayacak olan yerlerde, sebebi belirlenemeyen yangınlar çıktığına dikkat çeken Tanal; “Türkiye’nin akciğerleri yandıktan ve üzerinden bir zaman geçtikten sonra ise, aynı bölgede inşaatların yükseldiği haberlerine rastlarız” dedi.

‘YEŞİL ALANLAR HANGİ İKTİDAR DÖNEMİNDE YOK EDİLDİ?’

“Deniz kenarı şehirlerimizdeki sahiller, yeşil alanlar hangi iktidar döneminde yok edildi?” diye soran Tanal şunları söyledi; “2002 öncesi ve sonrası dönemini karşılaştırdığımızda sahillere ve deniz kenarı alanlara gökdelenleri kim yaptı ve ruhsatlarını kimler verdi? Bu tür yeşil alanların, sahillerin kısaca SİT alanı olan yerleri, kanun düzenlemeleriyle SİT alanı olmaktan hangi dönemde çıkarıldı, kimler çıkardı?” (HABER MERKEZİ)