04 Şubat 2019 17:24Son Düzenlenme Tarihi: 04 Şubat 2019 17:26
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi
Balıkesir Adliyesi binasında yangın tüplerinden karbonmonoksit gazının sızması sonucu 59 kişi zehirlendi, 3 kişinin durumu ağır.
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Fotoğraf: Emrah Çakmak/AA
Balıkesir Adliyesi'nde zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan zehirlenerek Balıkesir Atatürk Şehir ve Atatürk Devlet hastanelerine kaldırılan 59 kişiden 31'i, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3'ü ağır 28 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Olayın ardından tahliye edilip inceleme yapılan adliyede, gaz sızıntısıyla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)
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