04 Şubat 2019 13:24Son Düzenlenme Tarihi: 04 Şubat 2019 14:59
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 54 kişi zehirlendi
Balıkesir Adliyesi binasında yangın tüplerinden karbonmonoksit gazının sızması sonucu 54 kişi zehirlendi, 4 kişinin durumu ağır.
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Fotoğraf: Emrah Çakmak/AA
Balıkesir Adliyesinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 54 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Zehirlenenlerden 4'nünün durumu ağır.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı olayın, adliye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden karbonmonoksit gazının sızmasıyla gerçekleştiğini duyurdu. Gazdan zehirlenenler ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilirken, doğal gaz akışının kesildiği binanın tamamen tahliye edildiği belirtildi.
Adliye binasına gelen ekipler, sızıntının kaynağını araştırıyor. (HABER MERKEZİ)