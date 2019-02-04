İspanya, Guaido'yu "Geçici devlet başkanı" olarak tanıdı

Avrupa ülkeleri, ABD ve sağ muhalefetin Venezuela’daki darbe girişimine destek vermeyi sürdürüyor.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Juan Guaido’yu “geçici devlet başkanı” olarak tanıması sonrası Fransa, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Avrupa Birliğinin verdiği “Seçime git” ültimatomunun süresinin dolduğunu belirterek tehdit etti.

İspanya hükümeti ise Guadio'yu “Geçici devlet başkanı” olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile görüşerek ülkesinin desteğini ilettiğini bildirdi.

"İTALYA, AB'NİN AÇIKLAMASINI ENGELLEDİ"

AB'nin, Venezuela’da Guaido’yu tanımaya yönelik resmi açıklamasını ise İtalya’nın engellediği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Brüksel'deki diplomatik bir kaynağın "Elimdeki bilgiye göre, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerindeki AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları arasında gerçekleşen gayriresmi toplantıda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, Venezuela'da yeni başkanlık seçimleri düzenlenmezse AB'nin Guaido'yu tanıyacağı yönünde yapacağı açıklamayı İtalya veto etti" dediği aktarıldı. (DIŞ HABERLER)

AB’nin Venezuela tutarsızlığı