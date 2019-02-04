04 Şubat 2019 11:33
Direnişteki TÜVTÜRK işçilerine polis engeli
Eskişehir’de Hilton önünde açıklama yapmak isteyen Eğitim Sen ve direnişteki TÜVTÜRK işçilerine polis engel oldu.
Fotoğraf: Evrensel
Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, 2018-2019 öğretim yılının ikinci dönemini direnişteki DİSK Nakliyat-İş üyesi TÜVTÜRK işçileriyle açmak için Hilton otel önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis otel önünde açıklama yapılmasına izin vermedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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