Atilla Taş'ın denetimli serbestlik talebine yanıt verilmedi

FETÖ'ye yönelik "medya yapılanması" gerekçesiyle açıklan dava kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalan Atilla Taş tahliye edilmiş ardından aralarında gazeteci Murat Aksoy ile şarkıcı Atilla Taş’ın da bulunduğu 26 kişiye, “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” iddiasıyla verilen hapis cezası istinaf mahkemesinde onanmıştı. Cezası onanan Atilla Taş 9 Kasım tarihinde Metris Cezaevine girmişti.

Atilla Taş'ın hukuk danışmanı olan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından, denetimli serbestlik için dilekçe verdiklerini ancak dilekçeye bir yanıt gelmeden Taş hakkında Kocaeli Açık Cezaevi'ne gönderilme kararı verildiğini duyurdu.

Atilla Taş'la ne alıp veremediğiniz var? Denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi için Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçen Çarşamba dilekçe verdik ve daha itiraz değerlendirilmeden Atilla Taş'ı bugün Kocaeli Açık Cezaevine göndermeye karar verdiler. pic.twitter.com/ALb6f7VQFq — Yaman Akdeniz (@cyberrights) 4 Şubat 2019

DAVANIN GEÇMİŞİ

30 Ağustos 2016’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında aralarında gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, gözaltına alınan isimlerden 27’si 3 Eylül 2016’da tutuklanmıştı.

Aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy’un da bulunduğu 26’sı tutuklu 29 sanıktan 21’i hakkında 31 Mart 2017’de tahliye kararı verilmiş, ancak aynı gün çıkartılan yeni yakalama ve gözaltı kararlarıyla sanıkların hiçbiri serbest bırakılmamıştı.

21 sanık hakkında beraat karar veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimleri İbrahim Lorasdağı, Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim 3 Nisan 2017’de açığa alınmıştı.

“FETÖ” ve “medya yapılanması” iddiasıyla açılan davada 29 kişi “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanmıştı. Gazetecilere, ‘‘örgüt üyeliği’’ ve ‘‘darbeye teşebbüs’’ suçlamasıyla İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış ve dava 24 Ekim 2017’de karara bağlanmıştı.

Karara göre, 23 sanığın, ‘‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı. “Örgüte yardım etmek” suçu kapsamında ise Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün, Murat Aksoy ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

1 yıl 1 ay 21 gün cezaevinde kalan Taş ve Aksoy 24 Ekim 2017’de tahliye edilmişlerdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Mart 2018 tarihinde görülen karar duruşmasında ise Atilla Taş’a 3 yıl 1 ay 15 gün, Murat Aksoy'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Atilla Taş ve Murat Aksoy’un hapis cezaları beş yıldan az olduğu için dosyaları Yargıtay’a taşınamamıştı.

Cezası onanan şarkıcı Atilla Taş, 9 Kasım'da Metris Cezaevi'ne sevk edilmişti. (HABER MERKEZİ)

Yargıtay savcısı 23 gazetecinin cezasının onanmasını istedi