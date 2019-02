Hindistan’da Sol Cephe'nin dev mitinginde "Kızıl insan denizi"

Hindistan’ın batısındaki Kalküta kentinde yüz binler Sol Cephe’nin düzenlediği seçim mitinginde bir araya geldi. Hindistan Komünist Partisi (Marksist), Hindistan Komünist Partisi, Hindistan Komünist Partisi – Marksist Leninist (Kurtuluş), Tüm Hindistan İleri Bloğu ve Devrimci Sosyalist Parti gibi Sol Cephe’yi oluşturan çok sayıda partinin çağrısıyla gerçekleştirilen Halkın Tugayı mitinginde “Hindistan Halk Partisini (BJP) iktidardan düşürerek ülkeyi kurtarın, Trinamool’u yenilgiye uğratarak Bengal’i kurtarın” sloganları öne çıktı.

Mitingde konuşan parti liderleri, Lok Sabha(Parlamentonun alt kanadı) seçimlerinde BJP’nin yenilmesi için muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hindistan Komünist Partisi (Marksist) Genel Sekreteri Sitaram Yechury, hem Başbakan Narendra Modi ve BJP hükümetinin hem de Batı Bengal eyaletindeki Trinamool iktidarının sona ermesi için mücadele çağrısı yaptı.

Liderlerden çok düzgün politikaların önemli olduğuna vurgu yapan Yechury, farklı politikalara sahipmiş gibi gözüken BJP ve Trinamool Kongresi için “Aynı paranın iki yüzü” benzetmesi yaptı.

Yechury, mitinge dair Twitter hesabından yaptığı açıklamada "(Mitingdeki) insan denizi ve kızıl bayraklarımız BJP ve Trinamool'un yüreklerine korku saldı. BJP'nin PR kampanyalarına, Trinamool'un tehditlerine rağmen halk büyük bir katılım gösterdi" dedi.

