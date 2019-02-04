Kaliforniya'da uçak yerleşim bölgesine düştü: 5 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Yorba Linda'da bölgesinde yerleşim alanına çift motorlu bir uçak düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

AA'nın haberine göre Cessna 414 tipi çift motorlu uçağın Fullerton şehrinde bulunan havalimanından kalktıktan bir süre sonra Yorba Linda bölgesinde 2 evin üzerine düştüğü belirtildi.

Olayda pilot ve evlerde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Uçağın düşüş nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı. (DIŞ HABERLER)