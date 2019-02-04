İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Cemal ve ailesi ülkeyi terk etti

İngiltere’de Almondbury Community okulunda, bazı öğrencilerin 16 yaşındaki Suriyeli mülteci Cemal'e saldırdığı görüntüler sosyal medyada yayınlanmış ve saldırgan öğrenciye nefret suçu soruşturması açılmıştı. Suriye'deki savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Cemal ve ailesi, saldırıya uğrayınca, buradaki evlerini de terk etmek zorunda kaldı.

Cemal'in babası, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, tehdit içeren videoların yayıldığını gördükten sonra Huddersfield kentinden 3 gün önce ayrıldıklarını söyledi. Adı verilmeyen baba, "Suriye'yi burada yeni bir geleceğimiz olsun diye terk ettik. Bu ülkenin bizi güvende tutacağını umuyorduk. Ancak Huddersfield'de de kalamadık. Çocuklarımın ve bizlerin tehdit edildiği videodan sonra artık güvenli değildi. Ayrılmak zorunda kaldık, başka bir seçenek yoktu" dedi.

Cemal'in babası Huddersfield'deki diğer Suriyeli ailelerin de tehlike altında olduğuna dikkat çekerek, "Onlara destek verilmiyor. Bize benzer sorunlar yaşıyorlar. Biz gitmek zorunda kaldık. Diğerleri de aynı şeyi yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ"

Okulda daha öncede saldırıya uğradıklarını belirten Cemal ise Huddersfield'de yaşananları hatırlamak istemediğini belirterek, "Maruz kaldığımız şeyler karşısında herkesten yardım istedik ancak kimse bizi dinlemedi. Sadece yeniden okula gitmek, yeni arkadaşlar edinmek ve Huddersfield'le ilgili şeyleri unutmak istiyoruz" dedi.

Cemal'in ailesi, 2016'da Suriye'yi terk edip önce Lübnan'daki kamplarda kalmış, ardından İngiltere'ye kabul edilmiş ve ülkenin kuzeyindeki Huddersfield'e yerleştirilmişti.

Cemal'in darbedildiği ve boğmakla tehdit edilerek ağzına su döküldüğü video geçen ekim ayında sosyal medyada yayınlanmıştı. Cemal, bir daha okula gidemezken, başka bir videoda da kardeşi Farah'ın da saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Şiddet uygulayan 16 yaşındaki çocuğun polis tarafından ifadesi alınırken, düzenlenen yardım kampanyası ile aile için para toplanmıştı. (HABER MERKEZİ)