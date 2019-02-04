'Celal Doğan'ın DSP'den adaylığı kesinleşti' iddiası

Antep’te 3 dönem belediye başkanlığı yapan eski HDP milletvekili Celal Doğan’ın DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu kesinleştiği iddia edildi.

Gazete Duvar’dan Murat Güreş’in haberine göre, Celal Doğan, adaylığının netlik kazandığını ve Ankara yolunda olduğunu söyledi. Doğan, DSP Genel Merkezi’nde gerçekleştireceği basın toplantısı ile Antep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyuracağını belirtti.

Celal Doğan'ın daha önce CHP'nin Antep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ifade edilmişti. Ancak Millet İttifakı nedeniyle İYİ Parti Doğan'ın adaylığına karşı çıktı. En son HDP'de milletvekilliği yaptığı için itiraz gören Celal Doğan'ın yerine Antep'te İYİ Parti aday gösterdi. (HABER MERKEZİ)

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