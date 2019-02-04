Amedsporlu Burak Taşdemir'den muhteşem röveşata golü
Amedspor sahasında Sarıyerspor'u 2-1 yenerken 90. dakikada Burak Taşdemir'in kaydettiği röveşata gol uzun süre hafızalardan silinmeyecek nitelikteydi.
Fotoğraf: MA
Spor Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, ligin 19'uncu haftasında Diyarbakır Stadı'nda ligde 2'nci sırada yer alan Sarıyerspor’u konuk etti.
Teknik Direktör Mehmet Budak yönetiminde maça çıkan Amedspor, taraftarının desteğiyle karşılaşmaya etkili başladı.
Amedspor karşılaşmanın 55'inci dakikasında Nezir Özer ve 90'ıncı dakikasında Burak Taşdemir’in kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Aldığı galibiyetle puanını 30’a çıkaran Amedspor ligde 8’inci sıradaki yerini korudu.
Burak Taşdemir'in 90. dakikadaki röveşata golü, sosyal medyada kısa sürede yayılırken çok sayıda kullanıcı Taşdemir'in golünün Puşkaş Yılın Golü adayları arasında yer alması gerektiğine dair yorumlarda bulundu.
Amedspor forması giyen Burak Taşdemir'in bu müthiş röveşata golü dünya basınına haber oldu.pic.twitter.com/rkquW4dcHP— AltLig TV (@AltLigTV) 3 Şubat 2019
(SPOR SERVİSİ)
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