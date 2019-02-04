ABD, mültecileri engellemek için Meksika sınırına yığınak yapıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye gelmek isteyen mültecileri engellemek için Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha gönderileceğini açıkladı. Pentagon Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilave askerlerin 90 günlük görev süresiyle sınırlı oldukları belirtildi.

Pentagon daha önce gönderilen askerlerle son rakamın 4 bin 350'ye yükseldiğini açıkladı. Mültecileri engellemek için Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'ne (CBP) destek olacağı ifade edilen askerler, mobil gözetleme görevi de yapacak.

Geçen hafta Savunma Bakanlığına vekalet eden Patrick Shanahan, güney sınırına "binlerce" asker gönderebileceklerini söylemişti.

Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen mültecilere karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan akerlerin bir kısmı daha sonra geri çekilmişti.