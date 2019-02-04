04 Şubat 2019 07:37
NFL'de 2019 şampiyonu New England Patriots
Super Bowl'da Los Angeles Rams'i 13-3 yenen New England Patriots 6. NFL şampiyonluğunu elde etti.
Fotoğraf: Tannen Maury/EPA-EFE/AA üzerinden
ABD'de Amerikan Futbolu Ulusal Liginin (NFL) 2018/19 şampiyonu New England Patriots oldu. Patriots'tan Julian Edelman MVP (En Değerli Oyuncu) ödülünü kazandı.
Atlanta'daki Super Bowl'da (NFL final maçı) Los Angeles Rams'i 13-3 mağlup eden Patriots böylece 6. şampiyonluğunu elde etti.
Son 5 sezondaki 3. şampiyonluğunu elde eden Patriots'ın 6 şampiyonluğunun tamamı son 18 yılda geldi. Kariyerinin tamamını New England'da geçiren 41 yaşındaki quarterback Tom Brady, bu zaferlerin hepsine tanıklık etti. (SPOR SERVİSİ)
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