NFL'de 2019 şampiyonu New England Patriots

ABD'de Amerikan Futbolu Ulusal Liginin (NFL) 2018/19 şampiyonu New England Patriots oldu. Patriots'tan Julian Edelman MVP (En Değerli Oyuncu) ödülünü kazandı.

Atlanta'daki Super Bowl'da (NFL final maçı) Los Angeles Rams'i 13-3 mağlup eden Patriots böylece 6. şampiyonluğunu elde etti.

Son 5 sezondaki 3. şampiyonluğunu elde eden Patriots'ın 6 şampiyonluğunun tamamı son 18 yılda geldi. Kariyerinin tamamını New England'da geçiren 41 yaşındaki quarterback Tom Brady, bu zaferlerin hepsine tanıklık etti. (SPOR SERVİSİ)