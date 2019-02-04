Trump'tan, Suriye, Afganistan ve Irak'tan çekilme açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye, Irak ve Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin konuştu. Amerikan CBS televizyonunda gündeme dair soruları yanıtlayan Trump, ABD'nin Suriye'den ne zaman çekileceğine ilişkin soruya ''İsrail'i korumak zorundayız. Sahip olduğumuz başka şeyleri korumamız gerek ama evet eve dönmeleri an meselesi" yanıtını verdi.

'GEREKİRSE DÖNECEĞİZ, ÇOK HIZLI UÇAKLARIMIZ VAR'

Trump, Suriye'den çekilmenin ardından bölgede "terör örgütlerinin çıkma ihtimali"ne yönelik soruya ise "Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız. Açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken IŞİD'i Irak'tan vuruyoruz. Suriye'de 2 bin askerimiz var. Çekilmeye başladılar. IŞİD'in elindeki son bölgeyi de alınca Irak'taki üsse gidecekler ve sonra eve (ABD) dönecekler ama orada olacağız ve kalacağız'' diye konuştu.

'IRAK, ORTADOĞU'DA HER YERİ İZLEMEK İÇİN MÜKEMMEL BİR YER'

Sputnik'te yer alan habere göre Trump, ABD'nin Irak ve Ortadoğu işgali için "Şimdiye kadar yaptığımız en büyük büyük hatalardan biri" dese de konuşmasının devamında "Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı ve "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun" dedi.

Trump, ABD'nin İran'ı vurup vurmayacağına ilişkin yöneltilen bir soruya ise "Hayır, tek isteğim İran'ı izleyebilmek. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Nükleer silahlar yapılıp yapılmadığını önceden bileceğiz" ifadelerini kullandı.

"AFGANİSTAN'DA YILDA 50 MİLYAR DOLAR HARCADIK"

Trump, ABD'nin Afganistan'daki varlığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Çok uzun süredir oradayız. Suriye'de de 4 ay kalmamız gerekirken yıllarca kaldık. 19 yıldır Afganistan'dayız ve orada yılda 50 milyar dolar harcadık. Taliban'ı Afganistan'da çok sert vurduk ve şimdi Taliban ile görüşüyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar iyi savaşıyoruz."

"40 BİN ASKER BULUNDURMAK ÇOK PAHALI"

Kuzey Kore ile yürütülen nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ikinci görüşmesinin tarihini açıklayacağını söyleyen Trump, ABD'nin Güney Kore'deki askerlerinin çekilip çekilmeyeceği konusunda bir karar varmadıklarını bildirdi ve "40 bin asker bulundurmak çok pahalı" dedi. (DIŞ HABERLER)

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