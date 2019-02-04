Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya Kasım Devrimi’nin önderlerinden Rosa Luxemburg ve Karl Liebnieckt, katledilişlerinin 100. yıl dönümünde Stuttgart’ta bir sergi ile anılıyor. Rosa Luxemburg’un yaşamını, mücadelesini ve dönemin sınıflar çatışmasını yansıtan fotoğraf sergisi, Stuttgart sendika binasında kalabalık bir katılımla açıldı.

Rosa Luxemburg sergisi Münih İşçi Hareketi Arşivi adlı dernek tarafından, 1990’lardan bu yana uzun uğraşlarla hazırlandı. Sonrasında, Rosa Luxemburg Vakfı’nın katkılarıyla yenilenerek değişik şehirlerde sergilenmeye başlandı.

Sergide büyük emeği olan Maxi Besold, Rosa Luxemburg’un mektupları, konuşmaları ve yazılarından derlediği anlıntılarla ve uluslararası işçi hareketinin tarihinden almış olduğu belgelerle takdir edilecek bir hazırlığa imza attı.

İtinayla hazırlanmış 35 adet fotoğraf; Polonya ve Almanya Sosyal demokratlarının çalışmalarını, KPD (Almanya Komünist Partisi)’nin kuruluş sürecini, Kasım Devrimi ve önderlerinin tutsaklık sürecini, Devrimin Stuttgart yıllarını ve Rosa ile Liebknecht’in katledilmeleri sonrası yaşananları konu ediniyor.

BİR DEVRİMCİ, İKİ FARKLI KİMLİK

Fotoğraf: Evrensel

Sergide, Lenin’nin "O bir kartaldı ve kartal olarak kalacak" dediği Rosa Luxemburg’un doğum tarihi üzerine iki farklı tarih (25 Aralık 1870 ve 5 Mart 1870) göze çarpıyor. Bu, Rosa’nın illegalite yıllarından kalan tatlı bir yanlışı olsa gerek.

Tabloların da gösterdiği gibi o yalnız siyasete değil kültür ve sanata, resim ve müziğe de sarsılmaz bir tutkuyla bağlıdır.

Birinci Paylaşım Savaşı sırasında yapmış olduğu savaş karşıtı konuşmadan dolayı mahkemeye çıkarılması ve savcıya yanıtı unutulmaz: “Savcı bey, sizin kaçacağınıza inanırım. Bir sosyaldemokrat kaçmaz. O, eylemine sahip çıkar ve cezalarına güler. Hadi şimdi beni cezalandırın!”

LİNCE ÇAĞRI BELGELERİ

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht başından itibaren yaklaşmakta olan savaşa karşıydılar. 1915 ilkbaharında Franz Mehring, Rosa Luxemburg ve Clara Zetkin yönetiminde Enternasyonal adlı derginin ilk sayısı yayımlanır. Ve derdi hemen dergiyi yasaklanır. Ancak basılmış olan 5 bin dergi çoktan işçilerin eline ulaşmıştır.

Ve komünistler için linç çağrıları... Bir tablonun önündeyiz ve şu yazılanlar için denecek bi şey bulamıyoruz:

“İşçiler, yurttaşlar! Anavatan yıkılmak üzeredir. Vatanı kurtarın! Tehdit dışardan değil, içeriden. Spartaküs Grubundan geliyor! Önderlerini linç edin! Liebknecht’i öldürün!”

‘BU KADAR KATILIM BEKLEMİYORDUK’

Fotoğraf: Evrensel

Sergi açılışına gelenler, gruplar halinde eserleri seyrediyorlar. Fonda ise hafiften çalınan “Enternasyonal” ezgileri. Sosyalizm, proletarya, enternasyonalizm ve militarizm terimlerinin en çok kullanıldığı bir açılış bu.

Rosa Luxemburg Vakfı’ndan Prof. Michael Brie ilgiyle dinlenen uzun bir konuşma yapıyor. DGB Stuttgart Kadınlar Grubu ise okuma tiyatrosuyla etkinliğe katkı sunuyor. Bir işçinin “Her şey çok güzel ancak bugün ve yarın yapacaklarımızı unutmayalım” sözü alkışlarla karşılanıyor. DGB adına konuşma yapan Philipp Vollrath “Bu kadar ilgi ve katılımı beklemiyorduk, bu tablo bizleri gururlandırdı” diyor.

Rosa’nın “Vardım, Varım, Varolacağım” sözleriyle izleyenleri bekleyen fotoğraflar, Stuttgart/Willi Bleicherstr.20’de bulunan sendika binasında sergileniyor.