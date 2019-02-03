İşten atılan Makro Market işçileri eylemlerine devam ediyor
Samsun'da bulunan Makro Taze Market işçileri işten atılmalarını protesto ederek, tazminatlarının verilmesini istedi.
Fotoğraf: Evrensel
Makro Market’in konkordato ilan etmesiyle faaliyet gösterdiği tüm illerde olduğu gibi Samsun'da tazminatlarını alamayan ve işsiz kalan işçiler, eylemlerine devam ediyor.
Samsun Cumhuriyet meydanında toplanan Makro-Taze Market işçileri işten atılmalarını protesto ederek, tazminatlarının verilmesini istedi. İşçiler Cumhuriyet eydanından Süleymaniye geçidine kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.
Burada açıklama yapan işten atılan işçilerden Ahmet Özeken, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini, seçimleride boykot edeceklerini söyledi. (Samsun/EVRENSEL)
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