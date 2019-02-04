Ege’de bir yılda 82 göçmen öldü

Birkan BULUT

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in soru önergesine verdiği yanıtta, 2018 yılında Ege Denizi’ni kullanarak Yunanistan’a geçiş yaparken engellenen göçmen sayısının 20 bin 755 olduğunu açıkladı. Yine cevaba göre 17'si Türkiye vatandaşı olmak üzere 82 göçmen deniz yolunda yaşamını yitirdi.

Soylu verdiği yanıtta, “Türkiye’de düzensiz göçmenlerin Ege Denizi’ni kullanırken çıkış noktası olarak Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla illerini yoğunlukla kullandıkları tespit edilmiştir. Ege Denizi’ni kullanarak Yunanistan’a yasadışı geçiş yaparken 2015 yılında 91 bin 611, 2016 yılında 37 bin 130, 2017 yılında 21 bin 937 ve 11 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 20 bin 755 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yıllara göre veriler incelendiğinde en çok yakalamanın sırasıyla Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerden oluştuğu görülmektedir” dedi.

‘EN ÇOK SURİYE, AFGANİSTAN VE PAKİSTAN

2015 yılında 279, 2016’da 192, 2017’de 56 ve 11 Ekim 2018 itibarıyla 82 kişinin Türkiye'yi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken yaşamını yitirdiğini kaydeden Soylu, “2015 yılında 4 bin 545, 2016’da 3 bin 619, 2017’de 4 bin 840 ve 11 Ekim 2018 itibarıyla 4 bin 330 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. 1 Ocak – 11 Ekim 2018 tarihleri arasında Ege Denizi ve Meriç Nehri’ni kullanarak Yunanistan’a kaçmaya çalışan 266 vatandaşımız yakalanmış ve kaçış esnasında 17 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. 2015 yılında 146 bin 485, 2016’da 174 bin 466, 2017’de 175 bin 752 ve 11 Ekim 2018 itibarıyla 198 bin 247 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla ülkemize giriş yaptığı tespit edilmiştir. Yakalanan düzensiz göçmenlerin uyrukları incelendiğinde ilk üç sırada Suriye, Afganistan ve Pakistanlılar yer almaktadır. Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 276 kişi kapasiteli 19 Geri Gönderme Merkezi bulunmaktadır. Ağrı, Malatya, İstanbul, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Bursa illerinde geri gönderme merkezi yapım çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: GÖÇMEN ÖLÜMLERİNDEN HÜKÜMET SORUMLU

Soylu’nun verdiği yanıtı değerlendiren Özel, “CHP olarak göçmenlere ve mültecilere değil, göçmen yaratan yanlış politikalara karşıyız. Bugün Türkiye, başta Suriyeliler olmak üzere göçmenlerin sığınabileceği bir liman olmaktan çok uzaktır. Suriyeli mülteciler, Avrupa’ya kaçmak için Türkiye’yi bir geçiş noktası olarak görmektedir, Ege Denizi’nde yıllardır yaşanan ve rakamları açıklanan dram da bunun göstergesidir” dedi. Bu noktaya AKP'nin Suriye’de iç savaşı başlatan ve sürekli kışkırtan yanlış dış politikasının neden olduğunu belirten Özel, Ege Denizi’nde yaşamını yitiren her göçmenden hükümetin sorumlu olduğunu vurguladı. Özel, CHP olarak bu sorunun çözülmesinde yabancılaştırmayı ve ötekileştirmeyi değil entegrasyonu öne çıkaran bir yaklaşım içinde olunması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.