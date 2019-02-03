10 gazeteci önümüzdeki hafta hakim karşına çıkacak

Gazetecilerin adliye mesaisi önümüzdeki haftada da devam edecek. 10 gazeteci önümüzdeki haftada çeşitli suçlamalar ile hakim karşına çıkacak. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da bu hafta hakim karşısına çıkacak isimler arasında. Polat, köşe yazısı nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanıyor.

Öte yandan ocak ayı içerisinde 4 gazeteciye dava açıldı, 100 gazeteci yargılandı, 5 gazeteciye toplamda 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

ALTAN, ÇONGAR, OĞUR, DÜNDAR, GÜL...

Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Mehmet Baransu ve Tuncay Opçin’in yargılandığı Taraf davasına, 4 Şubat Pazartesi günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde (Silivri) devam edilecek. Altan, Çongar, Oğur, Baransu ve Opçin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek” suçlamalarıyla yargılanıyor.

MİT’e ait TIR’ların Suriye’ye silah taşıdığına ilişkin yapılan haber üzerine gazetenin o dönemki Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve gazetenin o dönemki Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e “terör örgütüne üye olmadan yardım etmek” suçlamasıyla açılan davanın duruşması ise 6 Şubat Çarşamba günü saat 10.30’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Gazeteci Can Dündar’ın ayrıca aynı gün bir başka davası daha görülecek. Dündar’ın davası “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek/yaymak” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması ise saat 10.00’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

POLAT'A "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇLAMASI

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’a gazeteci Craig Shaw’in “Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması” başlıklı haberine yer verdiği köşe yazısı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla açılan avanın ilk duruşması Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 10.00’da görülecek.

Polat, gazeteci Craig Shaw’in, ‘The Black Sea’ sitesinde 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ve “Malta Files, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri iş adamı Mübariz Mansimov arasındaki milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor” ifadelerine yer verilen “Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması” başlıklı haberini, 28 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında aynen yayınlamış ve “Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?” diye sormuştu.

Ardından Polat’ın yazısı mahkeme kararı siteden kaldırılmıştı. Bunun ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının şikayeti üzerine, Polat hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

BAKIR'IN DURUŞMASI PERŞEMBE GÜNÜ

Atılım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Bakır’ın TSK’nin Afrin operasyonunu eleştirmesi sebebiyle “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması perşembe günü İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

YARGILANAN 100 GAZETECİDEN 5’İNE 22 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Öte yandan Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), ocak ayını kapsayan “Gazetecilere Yönelik Hak İhlal Raporunu” açıkladı. AKP iktidarının basın çalışanlarına yönelik baskı, sindirme ve saldırı politikasının çok daha sistematik bir hal aldığı belirtilen raporda, işsiz kalan ve zor koşullarda serbest çalışarak haber takibi yapan gazetecilerin hedef alındığı kaydedildi. Raporda, Ocak ayında 2 gazeteci gözaltına alındı, 1 gazeteci tutuklandı, 4 gazeteciye dava açıldı, 100 gazeteci yargılandı, 5 gazeteciye toplamda 21 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 8 bin TL para cezası verildi, 3 gazeteci tahliye edildi, 1 gazeteci ise sınır dışı edildi. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Ayşe Düzkan cezaevine girdi

Gazeteci Melis Bayraktar işe iade davasını kazandı

Altı gazetecinin yargılandığı dava ertelendi