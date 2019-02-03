EYT’liler Kayseri ve Adana'da bir araya geldi

Kayseri'de ve Adana'da emeklilikte yaşa takılanların oluşturduğu Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından toplantılar düzenlendi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Kayseri’de İl Kültür Müdürlüğü salonunda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Platformu Sözcüsü, İsmail Yılmaztürk, 10 Şubat Ankara buluşması öncesinde yapılan hazırlıklara değindi ve katılım çağrısı yaptı.

“HAKLARIMIZIN İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Yılmaztürk, “Özel sektörde çalışan vatandaşa işverenler ‘yaşlandın’ diyor. Kapının önüne koyuyor. Devlet ise ‘daha gençsin’ diyor ve emekli etmiyor. Bu nasıl iştir? Biz EYT’liler olarak talebimiz, yeni bir mağduriyet yaratılmadan herkesi kapsayacak şekilde haklarımızın iade edilmesidir” dedi.

Mecliste red oyu verenlere tepki gösteren vatandaşlar, “Bizlere hizmet için o koltuğa oturanlar, taleplerimizi görmezden geliyorlar. Hak verilmez alınır” diye tepki gösterdi. Toplantıda 10 Şubat Ankara buluşmasına katılım çağrısı yapıldı.

ADANA'DA EYT'LİLER SALONA SIĞMADI

Adana'da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce 'EYT Buluşması' gerçekleştirildi. Toplantının yapıldığı 2 katlı salonu dolduranlar, kültür merkezinin dışına taşınca konuşmaların duyulabilmesi için dışarı da ses sistemi kuruldu.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya, emekli maaşı alabilmek için yaş süresinin dolmasını bekleyen çok sayıda kişi katıldı. EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yöneticisi Ali Ulutaş, "EYT sorununun acilen çözümünden yana olacağız. Yani yanımızda olanın yanında olacağız, diyoruz. Herkes bilsin ki bizler kırmadan, dökmeden, yasal çerçevede emeklilik hakkımızı almak için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Bu konuda dünyaya örnek bir mücadele sergiliyoruz ve devam edeceğiz" dedi.

Buluşmada, konuşmaların devamında çeşitli gösteriler ve sunumlar yapıldı. (HABER MERKEZİ)