04 Şubat 2019 09:21

Şişecam işçileri: TİS görüşmelerinde geri adımı kabul etmeyeceğiz

TİS sürecine giren Şişecam işçileri uyarıyor: 'Geçen yıllarda olduğu gibi bizlerin dahi ikna olmadığı eylem planlarıyla sakın gelinmesin bize.'

Şişecam işçileri: TİS görüşmelerinde geri adımı kabul etmeyeceğiz

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Şişecam işçisi
    Lüleburgaz

    Merhaba Evrensel okurları ve sevgili işçi arkadaşlar…

    Öncelikle sendikamızda örgütlü olup çıkmış oldukları grevin 11. gününde başarı elde eden Mersin ve Gebze’de bulunan İzocam işçisi arkadaşları tebrik ediyoruz.

    Bilindiği üzere 2019 yılı ocak ayı itibari ile sendikamız Kristal-İş ile Şişecam işvereni (Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayi İşverenleri Sendikası) arasında, 26. dönem TİS görüşmeleri başladı.

    Biz cam işçilerinin mücadeleci geleneğini uzun uzun anlatmayı gerek görmüyoruz… Fakat kısaca şunu belirtmek gerekiyor ki abilerimizden, ustalarımızdan öğrendiğimiz şey; cam işçisi her koşulda kendi geleceği için, gerek patronun, geren hükümetlerin, gerekse de bürokratik, işbirlikçi ve mücadeleden uzak sendikacılara karşı mücadele etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir.

    Dikkat çekmek istediğimiz bazı hususları dilimiz döndüğünce bu yazı ile anlatmak istiyoruz.

    Öncelikle TİS taslağı hazırlık toplantılarına her bölgeden işçi arkadaşların, kendi kaderini belirlemek üzere yoğun katılım göstermesi, takdir edilecek bir durumdur.

    Bu taslak toplantılarında taleplerin ve yoğun katılımın ortaya çıkardığı en önemli şey de şudur ki, ‘Biz cam işçileri artık son yıllarda olduğu gibi düşük zamlara ve hak kayıplarına müsaade etmiyoruz’ mesajının verilmiş olmasıdır.

    Taslak toplantılarının ortaya çıkardığı bir diğer şey de, biz işçiler kendi geleceğimizi ilgilendiren gelişmelere müdahil olmadığımız zaman hak kayıplarımızın artarak devam edeceği gerçeğidir.

    Bu dönem TİS görüşmelerini diğerlerinden ayıran ilk durum, sendikamızın görüşmenin detayını biz işçilerle paylaşıyor olmasıdır, ki bunu olumlu değerlendiriyoruz. Dileğimiz odur ki, bu bilgilendirmenin devam etmesi ve sözleşmenin de bizim onayımız alınarak imzalanmasıdır.

    Bu ilk görüşmeyi değerlendirmek gerekirse sendikamız, belli oranda bizlerin de taslak toplantılarında söylediği gibi, yani  Şişecam’ın uluslararası bir şirket olması ve yurt içi ekonomik daralmadan etkilenmediği, özellikle son yıllarda yoğun hak kayıplarımızın olduğu ve telafi edilmesi gerektiği gibi konularda, iyi denebilecek bir açılış konuşması yapmıştır.

    Patron sendikası ise her sözleşmede dedikleri gibi, ülkenin ekonomik durumu, işsizlik, teknolojik gelişmeler gibi konulara değinerek konuşmasını tamamlamıştır.

    Belli maddelerde uzlaşma sağlanan bu toplantıda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var… Her iki taraf da kendi penceresinden değerlendirip ve yine her iki taraf da, ‘benim istediğim olacaksa, sözleşmenin erken bitmesinden yanayım’ diyor. Bu durum tabanda, sözleşmenin erken biteceği beklentisini oluşturmuştur, öyle de olabilir.

    Burada dikkat çekmek istediğimiz husus, taslak toplantılarında tabanın yoğun talebi, 8 liralık zam yapılması idi. Sendikacılarımız bunu, 6.5 liraya indirdi ve başkanlar kurulunda da bu rakam yazıldı. Ve ne hikmetse en son patrona verilen taslaktaysa bu rakam, 6 liraya düşürülmüştü.

    Buradan yola çıkarak, şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor… Taslak karşı tarafa sunulana kadar düşen bu rakamlar, erken bitirilme teklifi ile aşağı çekilmemeli, çıtayı düşürmemeliyiz.

    Evet, erken bitsin ama taslaktan bir adım geri atılmadan bitsin, talebimiz budur.

    Bilindiği üzere ülke gündeminde mart ayı sonunda yapılacak yerel seçim var.

    Ekonomistlerin çoğunluğunun söylediği şeyse, seçimden sonra ülke olarak ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacak olmamızdır.

    Hal böyle olunca, taslakta istenilen haklardan ve zam oranlarından kesinlikle taviz vermemek bizler için hayati bir öneme sahiptir. Yoksa olası bir kriz, bütün kazanımlarımızı süpürüp alır elimizden.

    Söylemek istediğimiz şey taslak son halini alana kadar tırpanlandı, ama son halinden yapılacak en küçük tırpanlamayı kabul etmeyeceğimizdir.

    Yazının başında da dediğimiz gibi buradaki bütün mesele, biz işçilerin kendi geleceği için süreci yakından takip etmesi ve etkili müdahilliği; sonucu en çok belirleyen etken olacaktır.

    Sendikacılarımızın yapması gereken şey de budur. Eğer masada güçlü olmak isteniyorsa, bütün hazırlıklar greve çıkacakmış gibi yapılmalı, mücadele kararlılığımız gösterilmelidir.

    Şu çok açık ki bizlerin tahammül sınırı sonlardadır… Geçen yıllarda olduğu gibi bizlerin dahi ikna olmadığı eylem planlarıyla sakın gelinmesin bize. Biz kışa göre hazırlanalım, yaz çıkarsa bahtımıza.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Metin Feyzioğlu'ya istifa çağrısı: Kayyım gibi davranmaktadır
    SONRAKİ HABER

    Yıldız Sunta’da 550 işçi atıldı ama alacakları ödenmedi
    YAZARLAR
    Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Yargı eliyle gasp

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Denizler devrim demektir

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Suriye'de yeni manevra arayışları ve kaçınılmaz son!

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Yaşlı şampiyon
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cizre Belediyesi polis ablukasında
    Cizre Belediyesi polis ablukasında

    Polisler, Cizre Belediye binası önüne x-ray cihazı yerleştirmek isteyen polisler, belediye binasını ablukaya aldı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde
    YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde

    YSK’nin seçim iptali kararına karşı dün mahallelerde başlayan eylemler ikinci günde de devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Muhalefet karara tepki gösterdi. Gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Denizler anıldı | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)
    Denizler anıldı | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)

    68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde eylem ve etkinliklerle anıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı Adalet Nöbetine başladı
    İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı Adalet Nöbetine başladı

    YSK’nin İstanbul seçiminin iptali kararına karşı İstanbul ve İzmir Baroları Adalet Nöbeti başlattı.

    Gazeteci Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün hapis cezası
    Gazeteci Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün hapis cezası

    Gazeteci Hasan Cemal, “Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı yazısı nedeniyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    YSK’nin iptal kararı üniversitelerde de tepki çekti
    YSK’nin iptal kararı üniversitelerde de tepki çekti

    YSK’nin seçim iptali kararı Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin de gündemine oturdu. Öğrencilerle kararı değerlendirdik.

    Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır
    Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı.

    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    Umuttan bir adım ötesi: Varlık
    Umuttan bir adım ötesi: Varlık
    1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
    1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Cansu Pişkin’e 10 ay hapis cezası
    Gazeteci Cansu Pişkin’e 10 ay hapis cezası

    Evrensel Gazetesi Eski Muhabiri Cansu Pişkin’e “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haber nedeniyle 10 ay hapis cezası verildi.

    HDP KHK’lilerin mazbatalarıyla ilgili AYM’ye başvurdu
    HDP KHK’lilerin mazbatalarıyla ilgili AYM’ye başvurdu

    HDP, YSK'nin KHK’li belediye başkanlarına ilişkin kararını AYM’ye taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    İYİ Parti YSK’nin iptal kararına itiraz etti, YSK reddetti
    İYİ Parti YSK’nin iptal kararına itiraz etti, YSK reddetti

    İYİ Parti YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararına itirazda bulundu. İtiraz YSK tarafından reddedildi.

    Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen’e 1 yıl 3 ay hapis cezası
    Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen’e 1 yıl 3 ay hapis cezası

    “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için yargılanan Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'yu takipten çıkaran İBB Twitter hesabı eriyor!
    İmamoğlu'yu takipten çıkaran İBB Twitter hesabı eriyor!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabı, seçim iptali kararı ve Ekrem İmamoğlu'yu takipten çıkarması sonrası on binlerce takipçi kaybetti.

    Adana'da cinsel istismara uğrayan çocuk intihara kalkıştı
    Adana'da cinsel istismara uğrayan çocuk intihara kalkıştı

    Adana’da, dayısı ve onun arkadaşının cinsel istismarına uğrayan M.C. şikayetlerine ve ailesinin kendisine inanmamasına isyan etti, intihara kalkıştı.

    Nisan ayında en az 145 iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
    Nisan ayında en az 145 iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

    İSİG Meclisi, Nisan 2019’da yaşanan iş cinayetlerine ilişkin raporu açıkladı. Rapora göre en az 145 işçi geçen ay hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Cezası onanan barış akademisyeni Füsun Üstel, Çağlayan'dan uğurlandı
    Cezası onanan barış akademisyeni Füsun Üstel, Çağlayan'dan uğurlandı

    1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Barış Akademisyenlerinden Füsun Üstel, İstanbul Adliyesinden uğurlandı.

    Tutuklu ailelerine engelleme sürüyor
    Tutuklu ailelerine engelleme sürüyor

    Yakınları açlık grevi ve ölüm orucunda olan tutuklu yakınlarının pek çok yerde yapmak istediği açıklama ve eylem polisler tarafından engellendi.

    Kalekol protestosuna ceza AYM’den döndü
    Kalekol protestosuna ceza AYM’den döndü

    Anayasa Mahkemesi, kalekol eylemlerinde 3 kişinin ölmesi ile ilgili protestoya verilen ceza ile ilgili, "devlet eylemlere sabır göstermeli" dedi.

    Açlık grevindeki vekiller: Öcalan’a tecridin bitirildiği açıklansın
    Açlık grevindeki vekiller: Öcalan’a tecridin bitirildiği açıklansın

    HDP milletvekilleri açlık grevinin sona ermesi için Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin bitirildiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

    Yıldız Sunta’da işten atılan 550 işçinin alacakları ödenmedi
    Yıldız Sunta’da işten atılan 550 işçinin alacakları ödenmedi

    6 aydır ücret alamadıklarını, borç içinde olduklarını hatırlatan işçiler, alacaklarının nasıl ödeneceği konusunda belirsizliğin son bulmasını istiyor.

    AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım
    AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday
    CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday

    CHP'de "Boykot mu seçim mi" sorusu yanıtlandı. Olağanüstü toplantı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yeniden aday olacağı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi
    İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

    Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçılar da konuşacak” sözleri üzerine sanatçılar sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle paylaşım yaptı.

    Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi
    Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

    AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin demokrasiyi güçlendireceğini iddia etti.