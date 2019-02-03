Bitlis'te kafenin terasına kar düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi

Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki bir kafenin teras katı, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu çöktü. Bu sırada terasta oturan müşterilerden 22 yaşındaki Tayfun Sulak olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre olay yerine giden AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri, kar kütleleri ve çöken çatının altında kalan yaralıları çıkardı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)