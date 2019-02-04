04 Şubat 2019 07:30
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Şubat 2019 09:22

EMEP, Halkevleri, TİP ve TÖPG'den ortak yerel seçim açıklaması

EMEP, Halkevleri, TİP ve Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi "Emeğimizi, doğamızı, İstanbul'u savunalım" çağrısı ile ortak açıklama yapacak.

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EMEP, Halkevleri, TİP ve TÖPG'den ortak yerel seçim açıklaması

EMEP, HE, TİP ve TÖP'ün açıklama çağrı görseli.

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    Yerel seçime ilişkin Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi (TÖPG) İstanbul örgütleri, bugün saat 12.00’de ortak açıklama yapacak.

    Kadıköy’de bulunan TİP Genel Merkezinde yapılacak açıklamayla ilgili basın duyurusu yapıldı.

    Açıklama şöyle:

    “Türkiye, tek adam rejiminin ağır siyasal baskı koşulları altında, haksız hukuksuz bir seçim atmosferinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerine gidiyor. İstanbul 25 yıldır AKP kadroları tarafından neoliberal politikalarla yönetiliyor. İflasın eşiğine gelmiş İstanbul’u, emeğimizi, doğamızı savunmak için Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi İstanbul İl Örgütleri olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere dair ortak görüşlerimizi açıklayacağız.” (İstanbul/EVRENSEL)

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