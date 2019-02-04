04 Şubat 2019 13:50
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Şubat 2019 14:18

EMEP, Halkevleri, TİP, TÖPG: Emeğimizi, doğamızı, İstanbul'u savunalım

EMEP, Halkevleri, TİP ve Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi "Emeğimizi, doğamızı, İstanbul'u savunalım" çağrısı ile ortak açıklama yaptı.

GÜNCELLENDİ
EMEP, Halkevleri, TİP, TÖPG: Emeğimizi, doğamızı, İstanbul'u savunalım

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi (TÖPG) İstanbul örgütleri 31 Mart 2019'daki yerel seçime ilişkin ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.  “Emeğimizi, doğamızı, İstanbul’u savunalım” çağrısı ile Kadıköy’de bulunan TİP Genel Merkezinde yapılan açıklamada seçim sürecindeki tüm antidemokratik, hukuksuz uygulamalara ve halka yönelik baskı siyasetine karşı mücadele edileceği vurgulandı. 16 Nisan başkanlık referandumunun da, 24 Haziran genel seçimlerinin de hukuksuz uygulamalarla ve adil olmayan koşullarda gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “CHP’nin sağa açılma siyaseti, halkı sağ politikalara mahkum etme siyasetine dönüşmüştür ve bu siyasetin ‘çözüm’ üretme şansı yoktur” denildi.

    "EMEĞİN, HALKIN, DOĞANIN ÇIKARLARINI SAVUNMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

    Ortak açıklamayı Emek Partisi İl Başkanı Sema Barbaros okudu. Barbaros, ekonomik krizin emekçiler açısından her gün daha derinden hissedildiği, tek adam rejiminin ağır siyasal baskı koşulları altında 31 Mart yerel seçimlerine gidildiğini söyleyerek, “Ekonomik krizin yükünü emekçinin sırtına yükleyen tek adam rejimi, sermayeyi kurtarmak için kamu kaynaklarını seferber ediyor. Krizin yeni zamlar, işten çıkarmalar, vergilerin daha da ağırlaştırılması, hak gaspları gibi en can yakıcı sonuçları ise iktidar tarafından yerel seçimler sonrasına ertelenmiş durumda” dedi.

    Halkın taleplerinin, sorunlarının ve nasıl bir yerel yönetim istediklerinin 31 Mart öncesi gündem olmadığını aktaran Barbaros, “Geçim derdi, işsizlik, yoksulluk, betona boğulan yaşam alanları, mega projeler vasıtası ile sermayeye aktarılan kamu kaynakları, katledilen doğa, yandaşlara verilen ihaleler, belediye yolsuzlukları konu dışı. İktidarıyla, muhalefetiyle adaylar, aday adayları, pazarlıklar, seçim taktikleri etrafında dönen seçim tartışmalarına 'Artık yeter' diyoruz.  Yerel seçim sürecinde yan yana gelen sosyalist güçler olarak, emeğin, halkın, doğanın, çıkarlarını savunmak için mücadele edeceğimizi dile getiriyor ve ortak mücadeleye çağırıyoruz” diye konuştu.

    "HUKUKSUZ VE ADALETSİZ BİR SEÇİM"

    Barbaros, 16 Nisan referandumunda ve 24 Haziran seçimlerinde de görüldüğü üzere artık seçimlerin hukuksuz uygulamalarla ve adil olmayan koşullarda gerçekleştirildiğini vurguladı.

    "AKP BELEDİYECİLİĞİNDE AYRIMCILIK ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞTİR"

    Tüm kamusal yerel yönetim hizmetlerinin piyasalaştığını, belediyelerin şirketleştiğini söyleyen Barbaros, “Banka ve inşaat sermayesini palazlandırırken kenti betona boğan, halkı boğazına kadar borca batıran konut politikası iflas etmiştir. Üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı ile Kuzey Ormanları talan edilmiş, su havzaları yok edilmiş, 'Daha çok inşaat daha çok kâr' diyerek İstanbul halkından toplanan vergileri de emen projelerle, Cengiz, Kolin, Limak gibi sermaye çevreleri zengin edilirken, İstanbul iş cinayetleri başkenti haline getirilmiş, her yağmurda sel basan sokaklar, çöken binalar 'olağanlaştırılmıştır'. Deprem toplanma alanları, parklar, sosyal donatı alanları, kıyılar, meydanlar, tarihi ve kültürel zenginlikler İstanbul’u ganimet toplamak için sürekli yeniden fethe çıkan iktidar ve sermayesi tarafından yok edilmiştir. AKP belediyeciliğinde, ihalede yandaş kayırma, işe alımda parti referansı gibi kayırmacılık, kamu hizmetinde, sosyal politikalarda ayrımcılık almış başını yürümüştür” dedi.

    "AKP’YE BENZEYEREK MUHALEFET EDİLMEZ"

    “Doğal gaza, suya, elektriğe, ulaşıma yapılan zamlar, denetlenmeyen ve giderek astronomik hale gelen kiralar, paralılaşan temel hizmetlerle İstanbul, emekçilerin en zor geçindiği, yoksulluğun kol gezdiği bir kente dönüştürülmüştür” diyen Barbaros, “Kadınlar, İstanbul sokaklarında, meydanlarında, mahallelerinde kendilerini tehdit altında hissetmektedir. Cemaat ve tarikat örgütlenmelerinin zemini, dinsel gericiliğin propaganda merkezleri haline getirilen AKP belediyeleri kadınların ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü, aileye/erkeğe bağımlılaştırıldığı, cinsiyet ayrımcılığının örgütlendiği 'politikaların' da üretim merkezleri halini almıştır. Her fırsatta 'İstanbul aşığı' olduğunu söyleyen Erdoğan için İstanbul halkının sözünün, kararının, seçimlerinin bir hükmü yoktur. 15 milyonluk İstanbul kenti atanmış bir belediye başkanı ile yönetilmektedir. Binali Yıldırım da bizzat Erdoğan’ın 'atamasıdır'. Aday seçiminde kriter; liyakat, program değil 'Erdoğan’ın adamı' olmaktır. İstanbul ve İstanbullular için AKP yönetiminin devamı, kentin yok oluşu, daha fazla yoksulluk ve hak gasbı demektir. Halkın söz ve karar hakkının yok sayılacağı bir yönetim demektir. AKP’ye AKP’ye benzeyerek muhalefet edilmez” diye konuştu.

    Tek adam rejimini kurumsallaştıran ve bu rejimin yerel yönetim ayağını da bu seçimlerle birlikte oluşturma çabasına giren AKP’nin yenilgisinin önemli olduğunu söyleyen Barbaros, “AKP’nin kaybedeceği her ilçe, her meclis üyeliği ve hatta her muhtarlık tek adam rejimine itirazın bir göstergesi olacaktır. AKP’yi taklit ederek, bu hukuksuzluk ve yağma düzenini, tek adam rejimini meşrulaştırarak mücadele edilemez.  CHP’nin sağa açılma siyaseti, halkı sağ politikalara mahkum etme siyasetine dönüşmüştür ve bu siyasetin 'çözüm' üretme şansı yoktur” dedi.

    "HALKIN SÖZ SAHİBİ OLDUĞU BİR YÖNETİM MODELİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

    31 Mart seçim sürecinde yan yana gelen sosyalist güçler olarak, neoliberal yerel yönetim anlayışına ve bunun emekçiler üzerinde yarattığı yıkıma, krizle derinleşen sömürü ve yoksulluğa, tek adam rejiminin yerel yönetim programına karşı emeğin, halkın, doğanın çıkarlarını savunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Barbaros, “Bu mücadeleyi diğer tüm sosyalist güçler ve demokrasi güçleri ile dayanışmayı ve ortak hareket zeminlerini büyütmeyi/güçlendirmeyi hedefleyerek gerçekleştireceğiz. İstanbul’da AKP belediyeciliğinin yarattığı yağma, talan ve yıkımı gözler önüne sereceğiz. İstanbul onu peşkeş çekenlerin, yağmalayanların değil, İstanbullularındır. Bu gerçeklikten hareket ederek, İstanbul’u ilgilendiren tüm konularda halkın söz sahibi olduğu bir yönetim modeli için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    "HALKIN SÖZ VE KARAR HAKKINI SAVUNACAĞIZ"

    Barbaros konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Seçim sürecindeki tüm antidemokratik, hukuksuz uygulamalara ve halka yönelik baskı siyasetine karşı mücadele edeceğiz. Halkın söz ve karar hakkını savunacağız. Halk yararına, demokratik bir yerel yönetim anlayışını bulunduğumuz her zeminde savunacağız. Yerellerde halkın örgütlü yan yana gelişini, dayanışmasını, direnme imkânlarını büyütecek her tür çabayı güçlendireceğiz. Biliyoruz ki seçim sonrası krizin 'ertelenen' sonuçları emekçilerin üzerine yıkılmak istenecek. Biliyoruz ki tek adam rejiminin halka yönelik saldırıları sürecek. Tam da bu nedenle, İstanbul için, yaşadığımız kent, emeğimiz ve geleceğimiz için mücadeleyi, örgütlenmeyi seçiyoruz. “ (İstanbul/EVRENSEL)

    İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    Siyaset Bilimci Yıldırım: CHP yeni rejimde muhalefet konumundan memnun

    Siyaset Bilimci Yıldırım: CHP yeni rejimde muhalefet konumundan memnun

    CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaşı' dedi

    CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaşı' dedi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İş bırakan İzmir Şehir Hastanesi işçileri: Çocuğumuza ilaç alamıyoruz
    SONRAKİ HABER

    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Fransa ‘masayı birlikte devirmek için’ genel greve giderken...

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Sendikalaşma oranları

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Bilimsel yöntem

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Ordu’nun yüksek gerilim işçileri

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Venezuela ve uluslararası ortam

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Şiir mimarlık
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi

    Balıkesir Adliyesi binasında yangın tüplerinden karbonmonoksit gazının sızması sonucu 59 kişi zehirlendi, 3 kişinin durumu ağır.

    İstanbul Eczacı Odası: Bakanlık bizi zan altında bırakmasın
    İstanbul Eczacı Odası: Bakanlık bizi zan altında bırakmasın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın '32 eczacı ilaç stoğu yapıyor' sözüne İstanbul Eczacı Odası tepki gösterdi: Somut veri varsa Bakan açıklasın.

    Benzine 6 kuruş zam
    Benzine 6 kuruş zam

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı.

    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur
    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Salda Gölü’nde millet bahçesi yapılacağı yönündeki açıklamasına tepkiler sürüyor.

    Gökdelenleri 'eleştiren' Erdoğan döneminde en az 117 gökdelen yapıldı
    Gökdelenleri 'eleştiren' Erdoğan döneminde en az 117 gökdelen yapıldı

    1994'e kadar sadece 4 gökdelenin bulunduğu İstanbul'da Erdoğan'ın yönetimde olduğu yıllarda en az 117 gökdelen yapıldı. İşte o gökdelenler...

    ‘Yerel yönetimler sokak hayvanlarını korumalı'
    ‘Yerel yönetimler sokak hayvanlarını korumalı'

    TBMM Başkanlığına sunulması beklenen “Hayvan Haklarını Koruma Kanun Tasarısı” teklifini hayvanlar lehine döndürmeye yönelik çağrıda bulunuldu.

    GÜNCELLENDİ
    Burun ameliyatından sonra yoğun bakıma alınan Leyla, hayatını kaybetti
    Burun ameliyatından sonra yoğun bakıma alınan Leyla, hayatını kaybetti

    Burun ameliyatından sonra rahatsızlanan ve yoğun bakıma alınan Leyla Sönmez yaşamını yitirdi. Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Amerikan basınında Venezuela nasıl tartışılıyor?
    Amerikan basınında Venezuela nasıl tartışılıyor?

    ABD medyasındaki yorumlara bakıldığında Venezuela’ya askeri müdahale hâlâ ihtimal. Sosyalizm düşmanlığı, Rusya ve Küba eleştirileri de dikkat çekiyor.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    GÜNCELLENDİ
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 20. haftanın görünümü, toplu sonuçlar, puan durumu
    Süper Lig'de 20. haftanın görünümü, toplu sonuçlar, puan durumu
    NFL'de 2019 şampiyonu New England Patriots
    NFL'de 2019 şampiyonu New England Patriots
    Sedat Peker'den provokatif silahlanma çağrısı
    Sedat Peker'den provokatif silahlanma çağrısı

    Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, bir açılışta taraftarlarına Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yaptı.

    Ekoloji Birliği: Temiz hava haktır, iki yıl beklemez!
    Ekoloji Birliği: Temiz hava haktır, iki yıl beklemez!

    Ekoloji Birliği, termik santrallerin çevre yaptırımlarından muaf tutulmasını öngören yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

    Genel-İş: Asgari ücret zammı KHK'li işçilere yansıtılsın
    Genel-İş: Asgari ücret zammı KHK'li işçilere yansıtılsın

    Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesi düzenlediği eylemle KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilerin de asgari ücret oranında zam almasını istedi.

    Sağlık Bakanına "Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?" sorusu
    Sağlık Bakanına "Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?" sorusu

    CHP'li Antmen yaşamsal öneme sahip ilaçlara ulaşamaması ile ilgili Sağlık Bakanına soru önergesi verdi: Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?

    GÜNCELLENDİ
    Bazı AB ülkeleri, Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıdı
    Bazı AB ülkeleri, Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıdı

    İspanya, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere ve İsveç, Venezuela'da Juan Guaido'yu "Geçici devlet başkanı" olarak tanıdıklarını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP, Halkevleri, TİP, TÖPG: Emeğimizi, doğamızı, İstanbul'u savunalım
    EMEP, Halkevleri, TİP, TÖPG: Emeğimizi, doğamızı, İstanbul'u savunalım

    EMEP, Halkevleri, TİP ve Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi "Emeğimizi, doğamızı, İstanbul'u savunalım" çağrısı ile ortak açıklama yaptı.

    Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi
    Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi

    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin raporuna göre ocak ayında 10’u çocuk 155 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Celal Doğan DSP'den adaylığını açıkladı
    Celal Doğan DSP'den adaylığını açıkladı

    Celal Doğan, DSP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla, Antep Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığı'nı duyurdu.

    Mahkeme cinsel istismar davasında "iyi hal" indirimi uyguladı
    Mahkeme cinsel istismar davasında "iyi hal" indirimi uyguladı

    Mahkeme 13 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunan Mutlu A.'nın cezasında "iyi hal indirimi" yaptı, 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

    Hindistan’da Sol Cephe'nin dev mitinginde "Kızıl insan denizi"
    Hindistan’da Sol Cephe'nin dev mitinginde "Kızıl insan denizi"

    Hindistan'da Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta kentinde Sol Cephe'nin düzenlediği mitinge yüz binlerce kişi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ocak enflasyonu ocak söndürdü: Yüzde 20,35
    Ocak enflasyonu ocak söndürdü: Yüzde 20,35

    Ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 20,35 oldu. En yüksek artış yüzde 30,95 ile gıda grubunda yaşandı.

    GÜNCELLENDİ
    Futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu
    Futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu

    Premier Lig'den Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı Manş Denizi'nde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ın "Kurduğum takım" dediği Medipol Başakşehir'in künyesi
    Erdoğan'ın "Kurduğum takım" dediği Medipol Başakşehir'in künyesi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Süper Lig'de lider durumdaki Medipol Başakşehir'e dair açıklamaları futbolseverlerin tepkisini çekti.

    İş cinayeti davasında "KHK" gerekçesiyle kayyım beraat ettirildi
    İş cinayeti davasında "KHK" gerekçesiyle kayyım beraat ettirildi

    TMSF'nin el koyduğu inşaatta iş cinayetinde yaşamını yitiren Emre Tombuloğlu davasında kayyım beraat etti, şirket sahibine para cezası verildi.

    ABD, mültecileri engellemek için Meksika sınırına yığınak yapıyor
    ABD, mültecileri engellemek için Meksika sınırına yığınak yapıyor

    ABD Savunma Bakanlığı, ABD'ye gelmek isteyen mültecilere karşı Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha görevlendirdiklerini açıkladı.

    Trump'tan, Suriye, Afganistan ve Irak'tan çekilme açıklaması
    Trump'tan, Suriye, Afganistan ve Irak'tan çekilme açıklaması

    ABD'nin Suriye'den çekilmesine dair konuşan Trump, "Zorunda kalırsak geri döneriz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız" dedi.