Gölköy-Fatsa yolunda heyelanlar nedeniyle çatlaklar oluştu

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde, Gölköy-Fatsa yolu üzerinde, son 2 ayda çok sayıda heyelan meydana geldi. Son aylarda heyelan meydana gelme sıklığının arttığı belirtildi.

Gölköy'ün Çetilli, Ahmetli, Çatak ve Tazvara mahalleleri ile Fatsa ilçesine ulaşımın sağlandığı yolda yarıklar oluştuğunu, yolun hala onarılmadığını kaydeden Çetilli Mahallesi'nin muhtarı Celal Çelik, "Yol projesi yapılırken, yetkililerini defalarca uyardım. Bölgede toprak kayması olduğunu belirtmeme rağmen dolgu yapıp, üzerinden yol geçirdiler. Şimdi yol çöküyor. Yetkililerden bu duruma bir an önce çözüm bulmalarını bekliyoruz" dedi.

Çatak Mahallesi Muhtarı Hilmi Somuncu ise konuyu Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini, bölgede gerekli tedbirlerin alınması için çalışma yapılmasını beklediklerini söyledi. (Ordu/DHA)