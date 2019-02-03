Kocaeli'de hasta yakını doktora saldırdı, odasının kapısını kırdı
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hasta yakını uzman hekime saldırıp odasının kapısını kırdı.
Fotoğraflar: DHA
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye getirdiği kardeşinin yatırılmasını isteyen ağabey, buna gerek olmadığını söyleyen doktora saldırdı.
Olay, gece saatlerinde, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Boğaz ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran 25 yaşlarındaki erkek hastayı uzman hekim, ilaç yazıp evine gönderdi. Kardeşinin acil serviste yatırılarak tedavi edilmesini isteyen ağabey, doktorla tartışmaya başladı. Hasta yakını, hastayı yatıramayacağını söyleyen hekime saldırdı. Hastanedeki görevliler araya girerken, hekim, uzman hekim odasına girdi. Hasta yakını bu kez uzman hekim odasının kapısını yumruklamaya başladı. Kapı kırılırken, hasta yakını gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. (Kocaeli/DHA)
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