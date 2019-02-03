03 Şubat 2019 12:31

Erdoğan, TBMM'yi daha da sınırlayacak: Yasa yok kararname var

Erdoğan, TBMM'nin yetkilerini daha da sınırlamayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte yasa çıkarma yerine kararnamelere ağırlık verilecek.

Erdoğan, TBMM'yi daha da sınırlayacak: Yasa yok kararname var

Kolaj: Evrensel

    • Paylaş

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle birlikte geçilen yeni sistemde yetkileri gasbedilen TBMM’yle ilgili yeniden harekete geçti. Erdoğan, kurmaylarına verdiği talimatla, önümüzdeki süreçte birçok konuda yasa çıkarma yerine, Cumhurbaşkanı kararnameleri ya da ikincil mevzuatla düzenleme yoluna gidecek.

    TBMM’de özellikle son yıllarda sıkça başvurulan ‘torba yasa’ yöntemi ve ikincil mevzuatlarla yapılabilecek değişikliklerin bile kanun teklifi metinlerine taşınmasının Cumhurbaşkanlığı tarafından masaya yatırıldığı belirtildi. Hükümete yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; yasa metinlerinin kısa ve öz olması, ana çerçevenin yasalarda çizilmesi, alt detaylarının ise yönetmelik veya kararnamelerle düzenlenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor.

    Haberde şu ifadeler yer aldı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce kurmayları ile yaptığı toplantıda TBMM’nin ‘yasa üretme fabrikası’ hâline dönüştürülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi. AK Parti kurmayları da, Meclis’in her seferinde en küçük bir mevzuat değişikliği için uzun mesailer harcadığını, çoğu zaman ikincil mevzuat veya kararname konusu yapılabilecek düzenlemelerin bile yasa metni hâline getirildiğini hatırlattı. AK Parti bünyesindeki bu tartışmalardan sonra, partinin hukukçu kurmayları ve Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Hukuk Politikaları Kurulu, bu konuda yeni bir sistemin işletilip işletilmeyeceğini masaya yatırdı. Yasama çalışmalarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi kapsamında, özellikle yönetmelik veya başka idari kararlarla yapılması mümkün olan mevzuat değişikliklerin, her seferinde yasa teklifi olarak Meclis’e getirilmesinin önüne geçilecek adım atılacak.”

    KARARNAMELER DEVREYE KONULACAK  

    Habere göre, artık Mecliste yasal düzenlemeler yapmak yerine kararnameler devreye sokulacak. Haberde, “Yasa metinlerinin kısa ve öz olması, ana çerçevenin yasalarda çizilmesi, alt detaylarının ise yönetmelik veya kararnamelerle düzenlenmesi konusunda yapılacak çalışmaya Cumhurbaşkanı’nın onay vermesi durumunda, önümüzdeki süreçte birçok konuda yasa çıkarma yerine, kararname veya ikincil mevzuatla düzenleme yoluna gidilecek” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

    Cumhurbaşkanlığı sistemi: Yetki çok, denetim yok

    Cumhurbaşkanlığı sistemi: Yetki çok, denetim yok

    Madde Madde başkanlık anayasası ne getiriyor, ne götürüyor?

    Madde Madde başkanlık anayasası ne getiriyor, ne götürüyor?

    BAŞKANLIK SİSTEMİ NE GETİRİYOR?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İsviçre’de gençler sokağa çağırdı, on binler iklim için uyardı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sermaye partilerinin gündemi başka, halkın gündemi başka

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    'Uç' dediklerinde deve, 'yük taşı' dediklerinde kuş!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Müstehzi gülüşüne dair, ince bir sitemden öte derin bir vedadır

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Kanser döşeli kaldırımlar!

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Transferlere kötümser bakış

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Periyodik tablonun temelindeki kadınlar-1

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Yaz gelecek

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Urmiye Mavisi’nin saklı tarihi

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Fırtınalar ve gönderilemeyen mektuplar

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Muz cumhuriyeti, Şemşamer prensliği’ meselesi (4)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Alevi örgütlerinden ortak mücadele kararı
    Alevi örgütlerinden ortak mücadele kararı

    Alevi örgütleri, asimilasyon politikaları ve Alevilere yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele kararı aldıklarını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Bakan Kurum: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız
    Bakan Kurum: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız" açıklamasına tepki büyüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı sorunlar yumağı içinde başlıyor
    Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı sorunlar yumağı içinde başlıyor

    Eğitim öğretim yılının 2. yarısı yine sorunların gölgesinde başlıyor. Hükümetin çözümsüzlükteki ısrarı sürüyor, gerici uygulamalar daha da artıyor.

    Erdoğan, TBMM'yi daha da sınırlayacak: Yasa yok kararname var
    Erdoğan, TBMM'yi daha da sınırlayacak: Yasa yok kararname var

    Erdoğan, TBMM'nin yetkilerini daha da sınırlamayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte yasa çıkarma yerine kararnamelere ağırlık verilecek.

    Almanya’da dizel yasağı eylemi: Biz de artık Fransızca konuşacağız!
    Almanya’da dizel yasağı eylemi: Biz de artık Fransızca konuşacağız!

    Hava kirliliği nedeniyle dizel araçların yasaklanması, pahalı olması nedeniyle benzinli araçları kullanamayacak olanların tepkisini çekiyor.

    İsviçre’de gençler sokağa çağırdı, on binler iklim için uyardı
    İsviçre’de gençler sokağa çağırdı, on binler iklim için uyardı

    Avrupa’da öğrenci gençliğin öncülüğünde iklim hareketi yayılıyor. İsviçre’nin 14 kentinde sokağa çıkanlar 15 Mart’ta iklim için grev çağrısı yaptı.

    HDP, yerel seçimde İstanbul'un 6 ilçesinde aday çıkarıyor
    HDP, yerel seçimde İstanbul'un 6 ilçesinde aday çıkarıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermeyen HDP, kentin 6 ilçesinde kendi adayıyla seçime gidiyor.

    Oyuncu Aytaç Arman yoğun bakımda
    Oyuncu Aytaç Arman yoğun bakımda

    Kanser hastalığıyla boğuşan Oyuncu Aytaç Arman, yoğun bakıma kaldırıldı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA-All Star'a dair tüm bilinmesi gerekenler
    2019 NBA-All Star'a dair tüm bilinmesi gerekenler
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'in 20. haftasına 3 maçla devam ediliyor
    Süper Lig'in 20. haftasına 3 maçla devam ediliyor
    Super Bowl öncesi Colin Kaepernick'e destek yağıyor
    Super Bowl öncesi Colin Kaepernick'e destek yağıyor
    Mısır'da 40 mumya bulundu
    Mısır'da 40 mumya bulundu
    Yeşilçam'ın sansür tarihinden yapraklar
    Yeşilçam'ın sansür tarihinden yapraklar

    Tarihçi-Yazar Ayşe Hür, geçmişten bugüne Türkiye'de sinemaya yönelik sansür uygulamalarını yazdı.

    Meslek hastalıkları, patron ve mahkemeyle Ayşe’nin adalet arayışı!
    Meslek hastalıkları, patron ve mahkemeyle Ayşe’nin adalet arayışı!

    Ayşe'nin sesi hırçın, sesi öfkeli, sesi ağlamaklı; “Beni bu hale getirdiler. Adalet istiyorum” diyor.

    "İşten atmalar artarken işe alımlar azalıyor"
    "İşten atmalar artarken işe alımlar azalıyor"

    DİSK/Gıda-İş Sendikası İstanbul Temsilcisi İbrahim Kızılyer ile konuştuk.

    Utku Çakırözer: Cezalar seçim takvimine mi ayarlı?
    Utku Çakırözer: Cezalar seçim takvimine mi ayarlı?

    CHP'li Utku Çakırözer, RTÜK’ün verdiği tartışmalı cezalarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

    Fransa’da genel grev: Masayı ancak hep birlikte devirebiliriz
    Fransa’da genel grev: Masayı ancak hep birlikte devirebiliriz

    Fransa’nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan CGT sosyal adalet için 5 Şubat Salı gününü genel grev ve genel eylem günü ilan etti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaşı' dedi
    CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaşı' dedi

    CHP MYK'da alınan karar doğrultusunda PM'ye sunulan bazı isimler kesinleşti. Buna göre Beyoğu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaşı aday olacak.

    GÜNCELLENDİ
    Maduro: Bu yıl Kurucu Meclis için parlamento seçimleri yapılacak
    Maduro: Bu yıl Kurucu Meclis için parlamento seçimleri yapılacak

    Venezuela'da Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümü dolayısıyla iktidar yanlıları sokaklara indi. Muhalifler de eylemler düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'ya darbe girişimi İsviçre ve İngiltere'de protesto edildi
    Venezuela'ya darbe girişimi İsviçre ve İngiltere'de protesto edildi

    ABD'nin Venezuela'ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlar ve darbe girişimi İsviçre ve İngiltere'de protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Öfke dinmedi; Sarı Yelekliler yine sokaklarda
    Öfke dinmedi; Sarı Yelekliler yine sokaklarda

    Fransa’da hükümetin istifası talebiyle eylemler düzenleyen Sarı Yelekliler 12. haftada da sokaklara çıktı.

    Tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları adalet için yürüdü
    Tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları adalet için yürüdü

    Çorlu’daki tren kazasında yakınlarını kaybedenler, kazada yaşamlarını yitirenlerin isimlerinin bulunduğu tişörtler giyerek yürüyüş yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Tiyatrocu Nazlı Masatçı cezaevine gönderildi
    Tiyatrocu Nazlı Masatçı cezaevine gönderildi

    Halkı askerlikten soğutmak suçuyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezası onanan tiyatro oyuncusu Nazlı Masatçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mephisto işçileri: İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın
    Mephisto işçileri: İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın

    Mephisto Kitabevi işçileri İstanbul Beşiktaş’taki mağaza önünde bir araya gelerek işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını istedi.

    CHP’den Eren Erdem’e "Açlık grevini sonlandır" çağrısı
    CHP’den Eren Erdem’e "Açlık grevini sonlandır" çağrısı

    CHP Parti Meclisi, 6 gündür açlık grevinde olan Eren Erdem hakkında bildiri yayımladı: Açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz.

    Elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
    Elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

    Sivas'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 31 yaşındaki işçi Burak Demirci hayatını kaybetti.

    Kitapta yüzde 8 KDV oranı uygulaması devam edecek
    Kitapta yüzde 8 KDV oranı uygulaması devam edecek

    Türkiye Yayıncılar Birliği, KDV'nin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yayıncılık sertifikası alan yayıncılarda geçerli olduğunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum
    Trump: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum

    ABD Başkanı Donald Trump, INF ile ilgili "Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum" dedi.