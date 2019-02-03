Erdoğan, TBMM'yi daha da sınırlayacak: Yasa yok kararname var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle birlikte geçilen yeni sistemde yetkileri gasbedilen TBMM’yle ilgili yeniden harekete geçti. Erdoğan, kurmaylarına verdiği talimatla, önümüzdeki süreçte birçok konuda yasa çıkarma yerine, Cumhurbaşkanı kararnameleri ya da ikincil mevzuatla düzenleme yoluna gidecek.

TBMM’de özellikle son yıllarda sıkça başvurulan ‘torba yasa’ yöntemi ve ikincil mevzuatlarla yapılabilecek değişikliklerin bile kanun teklifi metinlerine taşınmasının Cumhurbaşkanlığı tarafından masaya yatırıldığı belirtildi. Hükümete yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; yasa metinlerinin kısa ve öz olması, ana çerçevenin yasalarda çizilmesi, alt detaylarının ise yönetmelik veya kararnamelerle düzenlenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor.

Haberde şu ifadeler yer aldı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce kurmayları ile yaptığı toplantıda TBMM’nin ‘yasa üretme fabrikası’ hâline dönüştürülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi. AK Parti kurmayları da, Meclis’in her seferinde en küçük bir mevzuat değişikliği için uzun mesailer harcadığını, çoğu zaman ikincil mevzuat veya kararname konusu yapılabilecek düzenlemelerin bile yasa metni hâline getirildiğini hatırlattı. AK Parti bünyesindeki bu tartışmalardan sonra, partinin hukukçu kurmayları ve Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Hukuk Politikaları Kurulu, bu konuda yeni bir sistemin işletilip işletilmeyeceğini masaya yatırdı. Yasama çalışmalarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi kapsamında, özellikle yönetmelik veya başka idari kararlarla yapılması mümkün olan mevzuat değişikliklerin, her seferinde yasa teklifi olarak Meclis’e getirilmesinin önüne geçilecek adım atılacak.”

KARARNAMELER DEVREYE KONULACAK

Habere göre, artık Mecliste yasal düzenlemeler yapmak yerine kararnameler devreye sokulacak. Haberde, “Yasa metinlerinin kısa ve öz olması, ana çerçevenin yasalarda çizilmesi, alt detaylarının ise yönetmelik veya kararnamelerle düzenlenmesi konusunda yapılacak çalışmaya Cumhurbaşkanı’nın onay vermesi durumunda, önümüzdeki süreçte birçok konuda yasa çıkarma yerine, kararname veya ikincil mevzuatla düzenleme yoluna gidilecek” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

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