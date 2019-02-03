Silopi'de ödeneği kesilen sağlık ocağı ahır olarak kullanılıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde, İl Sağlık Müdürlüğünün Sağlık Bakanlığına yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine 2008 yılının başlarında sağlık ocağı yapımına başlandı. Ancak, duvarlarına kadar büyük bir oranda yapımı tamamlanan sağlık ocağının inşası bir yıl sonra ihaleyi alan firma tarafından durduruldu.

TEDAVİ İÇİN MERKEZE GİDİLİYOR

İnşaatın durdurulması hakkında yıllardır tedavi için ilçe merkezindeki hastaneye giden köylülere herhangi bir açıklama yapılmadı. Birkaç yılın ardından, sağlık ocağının inşaatı ahır olarak kullanılmaya başlandı.

Yakın çevre köylerle birlikte nüfusu daha da artan ve tedavi için artık il merkezine gitmek istemeyen köy sakinleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü tarafından yıllardır sahiplenilmeyen sağlık ocağı inşaatının tamamlanmasını bekliyor.

YETKİLİLER: ÖDENEK YOK

Konu hakkında Mezopotamya Ajansı'na konuşan İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sağlık ocağı inşaatının durdurulmasının nedeninin Sağlık Bakanlığı tarafından ödeneğin kesilmesi olduğunu söyledi. Defalarca ilgili sağlık ocağı hakkında yazışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran yetkililer, Buğdaylı ve kent genelindeki bazı sağlık ocaklarının koşullarının iyileştirilmesi için yaptıkları başvurulara halen bir dönüş yapılmadığını kaydetti. (HABER MERKEZİ)

Cerrahpaşa'da bağış şartıyla tedavi dönemi