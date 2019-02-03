03 Şubat 2019 11:30

Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Gazişehir Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, bu maçın ardından Yılmaz Vural'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

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    Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını bildirdi.

    Sancak, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto 1. Lig'de 20. haftadaki maçlarını oynadıklarını, gelinen noktada takımın ilk iki sırayı elde etme hedefinden uzaklaştığını ifade etti.

    Sancak, "Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef. Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumdadır. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak olarak teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Vural'a ve teknik ekibine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz" şeklinde konuştu.

    Adana Demirspor bu hafta sahasında Gazişehir Gaziantep'i 3-2 mağlup etti. 20 maçta 30 puan toplayan Adana Demirspor ligde 9. sırada yer alıyor. (SPOR SERVİSİ)

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