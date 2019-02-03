Tokat'ta soba gazından zehirlenen Sultan Çakmak hayatını kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi hayatını kaybetti, babası ise hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak'tan (80) haber alamayan yakınları eve gitti.

Çifti evde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Çakmak ise buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." denildi. (Tokat/AA)