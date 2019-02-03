Oyuncu Aytaç Arman'ın yoğun bakımda olduğu haberlerine yalanlama

Oyuncu Aytaç Arman yoğun bakıma alındığı iddia edildi, eşi iddiaları yalanladı. Bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Aytaç Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu haberlere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baltaoğlu, "Tedavi sürecinde çeşitli durumlar ortaya çıkabiliyor ama yoğun bakımlık bir durum asla yaşanmadı. Tedavi iyi gidiyor ve hastanedeyiz ancak haftaya eve çıkacağız. Bu süreç içerisinde kendisini hiç yormak istemiyoruz. Sağlık söz konusu olduğunda araştırılarak haber yapılması gerekmekte. Sabahtan bu yana sevenlerimiz panik halde arıyor. Kendisinin durumu iyi” dedi.

Ses sanatçısı Onur Akay Arman'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberini şu açıklama ile duyurmuştu: “Üzücü haberler hep üst üste geliyor. Bugün sabah Tahir Sarıkaya’nın ekibinden muhabir Aşkın Şeker’le, Yalçın Menteş’i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye giderken, üzücü bir haber daha aldım. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman da yoğun bakıma kaldırıldı. Değerli oyuncumuz kanser tedavisi görüyordu ve hayranlarını üzmemek adına herkesten saklıyordu. Bu bilgileri, yakın dostu yapımcı ve sunucu Nursel Eroğlu'ndan öğrendim. Değerli oyuncumuz, İstanbul Onkoloji Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yatıyor ve durumu çok ağır, ne olur dualarınızı esirgemeyin."

AYTAÇ ARMAN KİMDİR?

1949 Adana doğumlu. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken çeşitli gazete ve dergilerin artist yarışmalarına katılarak adını duyurdu. 1970'lerle birlikte sinema oyunculuğuna başladı.

İlk önemli filmi Süreyya Duru'nun 1974'teki Bedrana filmiydi. Arman, bunu "Sinemadaki ilk ciddi sorumluluğum" olarak tanımladı. Daha sonra Kara Çarşaflı Gelin, Güneşli Bataklık, Fırat'ın Cinleri ve Yılmaz Güney’in Düşman filmlerinde oynadı. "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ancak 12 Eylül şartlarında ödülünü alamadı.

1981'den 1986'ya kadar sinemaya ara verdi. Bu dönemi şöyle anlatıyor: “Sinemaya ara verdiğim yıllarda ‘Nereden geliyorum? Ne yaşadım? Bu ülkede ne yaşandı? Sinema neydi? Sanat neydi? Bunun içinde ben neydim?’ gibi sorularla kendimle hesaplaşmaya yönelik 5-6 yıllık bir süreç yaşadım. İyi ki öyle yaşamışım. Kendimi, hayatı, sanatı, sinemayı, yaşadığım ilk on yıllık oyunculuktaki birinci dönemimi bunların hepsini harmanlayarak Adı Vasfiye’ye varacak bir süreç içerisinde kendimi daha iyi tanıdım. Bunun sonuçlarını Atıf Yılmaz’ın Adı Vasfiye filminde ben de gördüm, bütün sinema da gördü. Ardından hep hoş ve kaliteli filmlerde, seçerek oynadım. Özel hayatımdan oldukça özverili davranarak direnmeye çalıştım.”

Arman, 1986 sonrasını oyunculuğunun ikinci dönemi olarak tanımladı.

1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece yolculuğu" "en iyi film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. 2003'te Gönderilmemiş Mektuplar filmindeki rolüyle Altın Portakal ve Siyad Türk Sineması Ödülleri tarafından "en iyi yardımcı erkek oyuncu" oldu. 2015'te Londra Türk Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

İlerleyen yıllarda oyunculuğunu sinemanın yanında televizyonda da sürdürdü. (KÜLTÜR SERVİSİ)