Oyuncu Aytaç Arman yoğun bakımda

Oyuncu Aytaç Arman yoğun bakıma alındı. 69 yaşındaki oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

Ses sanatçısı Onur Akay'ın Arman'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberini kendi internet sitesinde şu sözlerle duyurdu: “Bugün sabah Tahir Sarıkaya’nın ekibinden muhabir Aşkın Şeker’le, Yalçın Menteş’i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye giderken, üzücü bir haber daha aldım. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman da yoğun bakıma kaldırıldı. Değerli oyuncumuz kanser tedavisi görüyordu ve hayranlarını üzmemek adına herkesten saklıyordu. İstanbul Onkoloji Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yatan değerli oyuncumuzun durumu çok ağır, ne olur dualarınızı esirgemeyin."

AYTAÇ ARMAN KİMDİR?

1949 Adana doğumlu. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken çeşitli gazete ve dergilerin artist yarışmalarına katılarak adını duyurdu. 1970'lerle birlikte sinema oyunculuğuna başladı.

İlk önemli filmi Süreyya Duru'nun 1974'teki Bedrana filmiydi. Arman, bunu "Sinemadaki ilk ciddi sorumluluğum" olarak tanımladı. Daha sonra Kara Çarşaflı Gelin, Güneşli Bataklık, Fırat'ın Cinleri ve Yılmaz Güney’in Düşman filmlerinde oynadı. "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ancak 12 Eylül şartlarında ödülünü alamadı.

1981'den 1986'ya kadar sinemaya ara verdi. Bu dönemi şöyle anlatıyor: “Sinemaya ara verdiğim yıllarda ‘Nereden geliyorum? Ne yaşadım? Bu ülkede ne yaşandı? Sinema neydi? Sanat neydi? Bunun içinde ben neydim?’ gibi sorularla kendimle hesaplaşmaya yönelik 5-6 yıllık bir süreç yaşadım. İyi ki öyle yaşamışım. Kendimi, hayatı, sanatı, sinemayı, yaşadığım ilk on yıllık oyunculuktaki birinci dönemimi bunların hepsini harmanlayarak Adı Vasfiye’ye varacak bir süreç içerisinde kendimi daha iyi tanıdım. Bunun sonuçlarını Atıf Yılmaz’ın Adı Vasfiye filminde ben de gördüm, bütün sinema da gördü. Ardından hep hoş ve kaliteli filmlerde, seçerek oynadım. Özel hayatımdan oldukça özverili davranarak direnmeye çalıştım.”

Arman, 1986 sonrasını oyunculuğunun ikinci dönemi olarak tanımladı.

1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece yolculuğu" "en iyi film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. 2003'te Gönderilmemiş Mektuplar filmindeki rolüyle Altın Portakal ve Siyad Türk Sineması Ödülleri tarafından "en iyi yardımcı erkek oyuncu" oldu. 2015'te Londra Türk Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

İlerleyen yıllarda oyunculuğunu sinemanın yanında televizyonda da sürdürdü. (KÜLTÜR SERVİSİ)