Ener Liva mağdurları: Hakkımızdan ve emeğimizden vazgeçmeyeceğiz

Kocaeli’de tamamlanmayan Ener Liva konut projesinin mağdurları bu hafta da şantiye önündeydi.

İzmit Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve CHP eski Milletvekili Sefa Sirmen ve ortağı Ziya Akçay tarafından başlatılan Ener Liva Evleri, Sirmen ve Akçay'ın iflas etmesi sonrası durmuştu. 115 konut ve 189 rezidans daire bulunan proje, pek çok insanı mağdur etti. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen bir grup vatandaş bu hafta da şantiye önünde açıklama yaptı.

“SUÇ DUYURUMUZU YENİLEYECEĞİZ”

Hak arama nöbeti'ne devam edeceklerini ifade eden mağdurlar, yarım kalmış binaya “İşte Sefa, işte eseri” pankartı astı.

Yapılan açıklama ise şöyle: "Yaklaşık 40 yıllık emeklerimiz burada yatıyor. Gece gündüz çalışıp kazandığımız emeklerimiz burada yatıyor. İflas eden taşeronların emekleri burada yatıyor. Emeğini alamamış işçilerin hakları burada yatıyor. Yüzlerce kişinin umutları burada yatıyor. Sağlığımızı çaldılar. Aile birliğimizi çaldılar. Çocuklarımızın tahsilini ve geleceğini çaldılar. Ekmek paramızı çaldılar. 'Hak arama nöbeti'mize devam edeceğiz. Yaklaşık 2 yıl önce suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu hafta suç duyurumuzu tekrar yineleyeceğiz. Hakkımızdan ve emeğimizden, çocuklarımızın rızkından ve geleceğinden vazgeçmeyeceğiz." (Kocaeli/EVRENSEL)

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