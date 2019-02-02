Mephisto işçileri: İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın

Mephisto Kitabevi'nin Kadıköy ve Beyoğlu şubelerinin ardından Beşiktaş şubesinde de son iki haftada beş işçinin işten çıkarılması üzerine işçiler, işten çıkarılan arkadaşlarının işe geri alınması talebiyle eylem yaptı.

Beşiktaş’taki Mephisto Kitabevi önünde yapılan eylemde konuşan işten atılan Ahmet Batur, “Bizim için Mephisto, günlük 9 lira 60 kuruşa karın doyurmaya çalışmaktır. İnsan haklarına saygıdan bahsedeceksiniz, 3 yıldır yemek ücretine tek bir kuruş zam yapmayıp işçilerinize yetersiz beslenmeyi hak göreceksiniz. Bu olur mu?” diye sordu. Mephisto’nun kendileri için 9 saat ayakta çalışıp oturacak bir sandalye bulamamak olduğunu belirten Batur “Dinlenme hakkımız ‘müşterilerin karşısında yayılarak oturulduğu’ gerekçesiyle elimizden alındı. Alternatif olarak gösterilen yer bodrum katta, ışık almayan, tuvaletin duvarına bitişik, deponun kenarında bir masa ve sandalye. İnsan hakları diyeceksiniz, işçiye bunu hak göreceksiniz” diye konuştu.

‘İNSANİ KOŞULLARDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ’

Batur, Mephisto’nun güvenlik kameralarıyla 724 izlendiğini ve güvenlik kamerası görüntülerinin yöneticiler tarafından çalışanlar üzerinde baskı yaratmak amacıyla aktif olarak kullanıldığını vurguladı. “Bu apaçık mobbingtir” diyen Batur, “Bir işe emek vereceksiniz, saatlerinizi, günlerinizi,aylarınızı vereceksiniz, sonra bir gün çalışma koşullarına itiraz ettiğiniz için işten atılacaksınız. İnsan haklarından bahsedenler buna ne söyleyecek? Biz insani koşullarda çalışmak istiyoruz. Bu en doğal hakkımız. İşyerimizin emek cehennemine dönüşmesini kabul etmiyoruz” dedi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Batur, Mephisto işçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı: