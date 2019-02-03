Utku Çakırözer: Cezalar seçim takvimine mi ayarlı?

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, RTÜK’ün Fox TV ve Halk TV’ye verdiği ağır yayın durdurma cezalarına tepki gösterdi. Çakırözer ayrıca, RTÜK’ün verdiği tartışmalı cezalarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çakırözer, ağır cezaların aralık ayında kararlaştırıldığını ancak yaptırımın seçim öncesine denk getirildiğine dikkat çekerek, “Gecikmenin nedeni, yayınların yerel seçimlere daha yakın tarihte durdurulması mıdır?” diye sordu.

‘RTÜK EMİR ERİ Mİ?’

Fox Ana Haber’e 3, Halk Arenası’na ise 8 yayın durdurma cezasının RTÜK’ün kendi tarihinde bile eşine az rastlanır ağırlıkta bir yaptırım olduğunu belirten Çakırözer, bu yayınlardaki bazı sözlerin kendisini hedef aldığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef göstermeye kadar vardığını hatırlattı. Çakırözer, “RTÜK’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepkisinin ardından ‘emir addederek’ harekete geçmesi ise cezalandırma pratiğinin en hızlı örneği olarak tarihe geçti. RTÜK, bir siyasi partinin miting meydanlarında gösterdiği hedefin uygulayıcısı, komuta merkezinin emir eri değildir” dedi.

Fotoğraf: CHP

‘GERÇEKLER YERİNE BELGESEL’

Verilen yayın durdurma cezaları için belirlenen takvimin, cezanın kendisini daha da ağırlaştırdığını dile getiren Çakırözer, “Halk Arenası 1 Şubat’tan 22 Mart’a kadar, Fox Ana Haber de 4-5-6 Şubat’ta yayımlanmayacak. Yerine belgesel yayınlanacak. Halka ihtiyaç duyduğu gerçekler yerine yerel seçimlere kadar zorla belgesel izletilecek” ifadelerini kullandı.

Bu ağır cezalara aralık ayının sonunda oy çokluğu ile imza atıldığını belirten Çıkarözer, “Ancak yaptırımların uygulanma takvimi, yani yayınların ne zaman yapılmayacağı Ocak ayının sonunda belirlendi. 1 ay neden beklenildi? Bu gecikmenin nedeninin yaptırımın seçim takvimine yaklaştırılması ile ilgili olduğu şüphesi RTÜK tarafından acilen giderilmelidir” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)