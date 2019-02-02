Evine zorla girdiği kadına cinsel saldırıda bulunan kişi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir masaj salonunda çalışan R.G. (33), zorla girdiği evde T.İ. (30) adlı kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulundu. Elinden yaralanan T.İ.'nin yardım çığlıkları üzerine yarı çıplak halde evden kaçan R.G., saklandığı dağlık arazide yakalandı. R.G.'nin, cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 12.00 sıralarında Taşkaya Mahallesi 122 Sokak üzerindeki T.İ.'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İlçedeki bir masaj salonunda çalışan R.G., yalnız yaşayan T.İ. adlı kadının evine gelerek kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G., boğazına bıçak dayadığı T.İ.'yi yere yatırarak tecavüze kalkıştı. Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ., çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada giysilerinin üst kısmını çıkaran R.G., çığlıklar üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçtı. Polisi arayarak yardım isteyen T.İ. ise, şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana kaçtığını söyledi. Kısa sürede bölgeye giderek arama yapan polis ekipleri R.G.'yi, kaya mezarlarının bulunduğu alanda, çalılar arasındaki çukurda yakaladı. R.G.'nin, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Sorguya alınan R.G.'nin, cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi.

Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi edilen T.İ. de ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. T.İ. ve R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (HABER MERKEZİ)