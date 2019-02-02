Öfke dinmedi; Sarı Yelekliler yine sokaklarda

Fransa'da akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin istifası talebiyle yaygınlaşan Sarı Yeleklilerin eylemleri, 12'nci haftasında başkent Paris'te devam etti. Eylemde gaz bombası kullanımı ve polis şiddetine tepki gösterildi.

Sarı Yelekliler’in öne çıkan isimlerinden Jerome Rodrigues geçen hafta düzenlenen protestolarda polisin attığı plastik mermiden dolayı bir gözünü kaybetmişti. Eylemin başladığından bu yana en az bin 900 sivilin ve bin 200 polisin yaralandığı bildirildi. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

6 soruda 'Sarı Yelekliler' hareketi

Fransa'da Sarı Yelekliler 11'inci kez sokakta