02 Şubat 2019 16:39
Öfke dinmedi; Sarı Yelekliler yine sokaklarda
Fransa’da hükümetin istifası talebiyle eylemler düzenleyen Sarı Yelekliler 12. haftada da sokaklara çıktı.
Fotoğraf: AA
Fransa'da akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin istifası talebiyle yaygınlaşan Sarı Yeleklilerin eylemleri, 12'nci haftasında başkent Paris'te devam etti. Eylemde gaz bombası kullanımı ve polis şiddetine tepki gösterildi.
Sarı Yelekliler’in öne çıkan isimlerinden Jerome Rodrigues geçen hafta düzenlenen protestolarda polisin attığı plastik mermiden dolayı bir gözünü kaybetmişti. Eylemin başladığından bu yana en az bin 900 sivilin ve bin 200 polisin yaralandığı bildirildi. (DIŞ HABERLER)
6 soruda 'Sarı Yelekliler' hareketi
Fransa'da Sarı Yelekliler 11'inci kez sokakta