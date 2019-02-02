Yemen sınırında 1 Suudi asker öldü
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında 1 Suudi asker hayatını kaybetti.
Fotoğraf: ABD Ordusu/Wikimedia Commons
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, ülkenin güneyindeki Yemen sınırında görevli Ahmed Berekat el-Hatimi isimli askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Hatimi'nin cesedinin, defin için güney sınır bölgesinden Cidde'ye nakledildiği belirtilen haberde, askerin ölüm nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Haberde ayrıca Suudi askerin, komutanlar ve devlet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildiği aktarıldı.
Suudi Arabistan Ulusal Muhafız Bakanlığı, yaklaşık bir ay önce Yemen sınır bölgesine takviye güç gönderildiğini açıklamıştı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.
Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan-Yemen sınırında zaman zaman Husilerle çatışmalar yaşanıyor. (Riyad/AA)