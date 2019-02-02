‘İnsanlar aya çıkarken bizim köyümüzde su yok’

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde yaşayanlar, ilçe merkezine 6 kilometre uzakta bulunmalarına rağmen 1993 yılından bu yana köylerine hizmet verilmemesinden şikayetçi. “İnsanlar aya çıkarken, 2019 yılında bizim köyümüzde su yok. Bu utanç verici” diyen köylülerin tek isteği, köylerine su getirilmesi.

150 hanelik köyde 807 kişi yaşıyor. Köylüler her seçim döneminde partilerin köylerine oy istemek amacıyla geldiğini ama hizmet getirmediklerini söylüyor.

‘SESİMİZİ DUYAN OLMADI’

Köylerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan bir su kaynağı bulunduğunu ve buraya yapılan borulama sistemi ile bu suyun Kurtalan’a götürüldüğünü anlatan İrfan Tunç, “Bizim köye su getirilmedi. 24 Haziran’da bize sözler verildi. Seçime iki gün kala kepçeler getirildi. Köyün karşısında bulunan tepe biraz kazıldı. Seçim bitti, o gün bugündür köyümüze sahip çıkan olmadı. Biz A partisi veya B partisine bir şey demiyoruz. Bizim rengimiz bellidir ama biz sadece hizmet bekliyoruz. Neticede bugüne kadar sesimizi duyan da olmadı. 2019 yılında insanlar aya çıkarken bizim köyümüzde su bulunmuyor. Bu utanç verici” dedi.

EŞEK SIRTINDA SU TAŞIYORLAR

Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan su oyuğundan eşek sırtında su getirme işi, çoğunlukla kadın ve çocuklarda. “Her gün bu eziyeti çekmekten bıktık” diyerek çamurlu ayaklarını gösteren 10 yaşındaki Melek’in de tek isteği köylerine artık su getirilmesi.

Besledikleri hayvanlarla aynı suyu içtiklerini anlatan Hüsnü Apaydın da şunları dile getirdi: Hayvanlarımızı sulamak için dahi binbir eziyet çekiyoruz. Kendimizi bildik bileli hayvanlarla aynı suyu içiyoruz. O su ne kadar sağlıklı siz düşünün.

Köyün bütün yükünün kadınların sırtında olduğunu anlatan Meyase Alpınar ise, “Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Vergimizi veriyoruz ama neden hizmet alamıyoruz?” diye soruyor. Çamaşırlarını ve bulaşıklarını bu su oyuğunda yıkadıklarını belirten Alpınar, kışın yağmurlardan kaynaklı su olsa da, yazın oluktaki suyun kuruduğunu ellerini yüzlerini dahi yıkayacak su bulamadıklarını kaydetti. Bu sıkıntıları yaşarken şimdi seçim öncesi köylerine gelip, kendilerine vaatlerde bulunacak hiçbir siyasetçi istemediklerini dile getiren köylüler, yetkililerden öncelikli olarak su sorunu olmak üzere tüm hizmetlerin sağlanması beklentisi içerisinde. (Siirt/MA)