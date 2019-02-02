Kamuya ait inşaatlarda AKP afişleri

Eskişehir'de bir süre önce depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkılan ve aynı yere yenisi yapılacak olan İl Halk Kütüphanesi inşaatı korunakları, AKP'nin reklam afişleriyle kaplandı.

Eskişehir Valiliği tarafından yaptırılan inşaatın korunaklarındaki afişlerin kaldırılması için CHP Eskişehir İl Başkanlığınca valiliğe yapılan başvuru ise sonuçsuz kaldı. (Eskişehir/EVRENSEL)