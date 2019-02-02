02 Şubat 2019 15:56
Kamuya ait inşaatlarda AKP afişleri
Eskişehir’de kamuya ait inşaatlar AKP’li belediye başkanlarının reklam afişleriyle kaplandı.
Fotoğraf: Evrensel
Eskişehir'de bir süre önce depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkılan ve aynı yere yenisi yapılacak olan İl Halk Kütüphanesi inşaatı korunakları, AKP'nin reklam afişleriyle kaplandı.
Eskişehir Valiliği tarafından yaptırılan inşaatın korunaklarındaki afişlerin kaldırılması için CHP Eskişehir İl Başkanlığınca valiliğe yapılan başvuru ise sonuçsuz kaldı. (Eskişehir/EVRENSEL)
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