Proje Gültan Kışanak’ın reklam kayyımın

DBP’li Eşbaşkan Gültan Kışanak’a 14 yıl 3 ay hapis cezası verildiği gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyım olarak atanan ve AKP’nin yerel seçimler için aday gösterdiği Cumali Atilla, Kışanak’ın güneş enerji santrali projelerinin propagandasını yaptı. Ancak yapılan reklamda projenin sahibi Gültan Kışanak’tan söz edilmiyor.

Kayyım, Güneş Enerji Santralleri (GES) ve mahallelerde yapılan spor salonları gibi birçok proje üzerinden seçim propagandası yapmaya başladı. Konuya ilişkin servis edilen haberler ve yapılan reklamlarda bu projelerin Kışanak ve Anlı tarafından yapıldığına yer verilmiyor. (Diyarbakır/MA)